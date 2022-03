ML System z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży. "Nie zatrzymujemy się w inwestycjach"

Firma ML System wypracowała w 2021 r. w ujęciu skonsolidowanym 188,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 48 proc. Osiągnęła też skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 24,4 mln zł, czyli o 10 proc. większy rok do roku. Natomiast skonsolidowany zysk netto spółki w 2021 r. wyniósł 1,7 mln zł wobec 10,2 mln zł w 2020 r. Duży wpływ na wynik miały zwiększone koszty amortyzacji wynikające z realizowanych inwestycji rozwojowych, jak również przyspieszona amortyzacja rozliczana w strategicznych projektach B+R- poinformowała spółka.

ML System wypracował w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym 188,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, największy udział w tych przychodach stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług0 87,3 proc.

- Realizujemy pierwsze zamówienia na szyby QGlass. Nie zatrzymujemy się w inwestycjach - kontynuujemy projekt 2D Glass, który zakończy się w bieżącym roku - poinformował Dawid Cycoń, prezes ML System.

ML System wskazuje, że w krótkim terminie sytuacja geopolityczna generuje wiele wyzwań, bo inwazja Rosji na Ukrainę wpływa na łańcuchy dostaw w gospodarce, ale w perspektywie długoterminowej spółka, jak stwierdził Dawid Cycoń, widzi wiele szans na umocnienie pozycji rynkowej.

Firma nie zatrzymuje się w inwestycjach