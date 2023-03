ML System z rekordowo wysokimi przychodami. Eksport rośnie

Grupa ML System w 2022 roku wypracowała 281,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,2 mln zł zysku netto wobec 188,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,7 mln zł zysku netto w 2021 roku. W tym roku planuje uruchomienie ważnej linii produkcyjnej. Liczy na nowe unijne prawo.

Grupa ML System w minionym roku znacznie zwiększyła przychody ze sprzedaży, zwiększając też eksport.

- W 2022 r. osiągnęliśmy rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży w kwocie 281,7 mln zł, co oznacza 49,2-proc. wzrost w ujęciu rok do roku, potwierdzając naszą zdolność do realizowania celów strategicznych - komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

ML System uważa, że nowe możliwości otwiera przed nią przyjęty w połowie marca 2023 r. przez Parlament Europejski projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych.

ML System opublikował wyniki za 2022 r. W minionym roku grupa znacznie zwiększyła przychody ze sprzedaży. Sięgnęły 281,7 mln zł wobec 188,8 mln zł w 2021 r.

Największy udział - 92,6 proc.- w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży stanowiły przychody ze sprzedaży produktów i usług , w tym. m.in. rozwiązań fotowoltaicznych, klasycznej fotowoltaiki, i szkła powłokowego.

- Historycznie wysokie wartości osiągnęliśmy także na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, jak i EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji - red.), które wzrosły – odpowiednio – o 39,1 proc., do 37 mln zł oraz 49,6 proc., do 36,5 mln zł. - komentuje Dawid Cycoń.

Dawid Cycoń wskazał też, że firma zwiększa udział w sprzedaży wysokomarżowych produktów, w tym w szczególności produktów tzw. nowej ery kwantowej, dążąc równocześnie do poprawy rentowności działalności. Produkty tzw. nowej ery kwantowej obejmują m.in. aktywne energetycznie szyb z powłoką kwantową Q Glass, wytwarzające energię elektryczną.

Na 2023 rok zaplanowane uruchomienie linii produkcyjnej szyb Active Glass

Przychody ML System w 2022 r. dynamicznie rosły, ale zysk netto spadł. Spółka podała, że w minionym roku w konsekwencji, wzrostu przede wszystkim kosztów amortyzacji o 9,5 mln zł oraz kosztów finansowych o 5,1 mln zł, skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,2 mln zł i był niższy o 1,5 mln zł w porównaniu z 2021 r.

- Nie można jednak zapominać że wciąż jesteśmy w intensywnym procesie inwestycyjnym, ukierunkowanym na optymalne wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych. Realizacja strategii Nowej Ery Kwantowej przebiega zgodnie z harmonogramem - na bieżący rok zaplanowaliśmy uruchomienie linii produkcyjnej szyb Active Glass oraz zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej o powierzchni prawie 20 000 m2 – tłumaczy Dawid Cycoń.

Spółka rozwija eksport. W dotychczasowej historii sprzedała produkty do odbiorców z 26 krajów. W 2022 r. przychody ze sprzedaży eksportowej wyniosły 11,8 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 66 proc.

Projekt Active Glass zakłada wdrożenie do produkcji innowacyjnej szyby zespolonej generującej energię elektryczną, o potencjalnie masowym zastosowaniu w budownictwie i branży automotive.

"Transformacja energetyczna nie może opierać się jedynie na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe"

Firma uważa, że nowe możliwości otwiera przed nią przyjęty w połowie marca 2023 r. przez Parlament Europejski projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych.

Spółka podała, że zgodnie z tym projektem od 2026 r. wszystkie nowe budynki zajmowane, eksploatowane lub będące własnością władz publicznych, a od 2028 r. wszystkie nowe budynki prywatne będą musiały być zeroemisyjne oraz wyposażone w technologie słoneczne.

ML System oczekuje, że nowe regulacje upowszechnią zastosowanie technologii BIPV (Building Integrated Photovoltaics), w których się specjalizuje, a zapotrzebowanie na oferowane przez firmę produkty stanie się wręcz masowe.

- Transformacja energetyczna nie może opierać się jedynie na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, ale powinna w znaczącym stopniu uwzględniać możliwości, jakie oferują rozwiązania BIPV.