ML System zakłada ponad 400 mln zł przychodów w 2024 roku

Zarząd ML System przyjął 21 lipca 2020 roku Strategię Grupy Kapitałowej ML System na lata 2020-2024. W ramach realizacji tej nowej strategii ML System będzie dążyć do osiągnięcia pozycji globalnego dostawcy produktów bazujących na technologii kropek kwantowych dla szkła fotowoltaicznego, dedykowanych obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. W wyniku realizacji przyjętych założeń spółka oczekuje osiągnięcia w 2024 roku przychodów ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł, wobec niecałych 100 mln zł w 2019 roku oraz dalszej poprawy rentowności - poinformowała spółka.

Decyzję o podwyższeniu kapitału w drodze oferty publicznej w trybie bezprospektowym podejmą akcjonariusze spółki podczas walnego zgromadzenia, które odbędzie się 24 lipca. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji akcji w trybie prospektowym.Dwuetapowy tryb transakcji wynika, jak podała ML System, głównie z konieczności zabezpieczenia środków własnych planowanej inwestycji Active Glass już na etapie aplikowania o dotację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.W pierwszej połowie 2021 ML System planuje wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass - transparentną szybę zespoloną, generująca energię elektryczną, powstałą dzięki inwestycji o wartości 45 mln zł, będącej głównym celem IPO spółki, zrealizowanego w 2018 r. Zgodnie z założeniami spółki, osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych, szacowanych na poziomie do 5 tys. m2 miesięcznie, jest planowane na koniec 2021 r. W kolejnych krokach, odpowiednio w 2022 r. oraz w 2023 r., firma planuje uruchomić produkcję 2D Glass oraz Active Glass z mocami produkcyjnymi na poziomie odpowiednio do 5 tys. m2 i do 10 tys. m2 miesięcznie.- W rezultacie na koniec 2023 r. ML System osiągnie łączną zdolność produkcyjną fotowoltaicznych szyb zespolonych opartych na technologii kropki kwantowej w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych jest konieczna do zaspokojenia potrzeb rynkowego popytu na fotowoltaiczne szyby z powłoką kwantową. Ponadto, strategia „nowej ery kwantowej” odpowiada na potrzebę uniezależnienia się od azjatyckiego łańcucha dostaw - wszystkie komponenty będą wytwarzane w Europie, głównie w Polsce - powiedziała Edyta Stanek, przewodnicząca rady nadzorczej i współzałożycielka ML System.Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne, czego jak wskazała spółka potwierdzeniem jest podpisanie przez ML System umowy o strategicznej współpracy z amerykańskim koncernem Guardian Glass – jednym z globalnych liderów branży szkła budowlanego - na mocy której produkty spółki będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie.W ramach projektów B+R spółka planuje rozwój produktów „nowej ery kwantowej” m.in. poprzez wspólną komercjalizację z Pilkington Automotive Poland szyb z powłokami kwantowymi dla branży automotive.ML System wypracowała w 2019 roku 93,4 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 3,5 mln zł zysku netto. Oznaczało to spadek w porównaniu z rokiem 2018, kiedy przychody ze sprzedaży wyniosły 123,3 mln zł, a zysk netto 5,7 mln zł.