ML System zanotował stratę, ale i rekordowy portfel zamówień

Obecna wartość portfela zamówień ML System jest rekordowa i wynosi 120 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Producent i dystrybutor paneli fotowoltaicznych w pierwszym kwartale 2022 roku spółka zanotował 2,8 mln zł straty netto.





Portfel zamówień w zakresie szkła powłokowego wynosi ok. 20 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to szkła z powłoką kwantową QGlass – informuje spółka.

ML System w pierwszym kwartale 2022 roku wypracował 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 109 proc. Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) wyniósł 5,3 mln zł, czyli o 112 proc. więcej w ujęciu rok do roku.

W pierwszym kwartale 2022 roku spółka osiągnęła 3,5 mln zł przychodów z kontraktów zagranicznych, co stanowi 6,5 proc. sprzedaży ogółem w tym okresie.

Czytaj: Ghelamco bierze się za budowę farm fotowoltaicznych dla biurowców

Spółka zanotowała w pierwszym kwartale stratę netto na poziomie 2,8 mln zł. Jak informuje, spowodowane było to sytuacją na rynku cen surowców, materiałów i podwykonawstwa oraz zwiększonymi kosztami pracy - wzrost zatrudnienia związany z rozwojem spółki o ponad 100 osób rok do roku.