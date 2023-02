ML System zbuduje w kopalni Jaźwica fotowoltaikę do produkcji wodoru

ML System zbuduje farmę fotowoltaiczną w należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych kopalni Jaźwica. Wytworzona energia będzie wykorzystywana do zasilenia zakładów produkcyjnych i do produkcji zielonego wodoru. Wartość kontraktu to minimum 13,5 mln zł brutto.

ML System podpisał z firmą Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria umowę na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, która zlokalizowana będzie na zwałowisku północnym kopalni Jaźwica, w Chęcinach. To jedna z kopalń Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych. Wartość kontraktu zależna jest od ostatecznie zrealizowanego wariantu inwestycji - wyniesie od 13,5 mln zł brutto do 16,1 mln zł brutto.

- Energetyczny krajobraz Polski zmienia się na naszych oczach, a co najważniejsze, staje się bardziej zielony. Po odnawialne źródła energii sięgają dzisiaj podmioty z wielu branż, w tym sektor wydobywczy. Cieszy nas fakt, że w sposób czynny uczestniczymy w tej transformacji. Nasz segment fotowoltaiki klasycznej dla energetyki zawodowej i MŚP ma przed sobą doskonałe perspektywy – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Jak wskazywała Magdalena Szczukiewicz, dyrektor rozwoju i marketingu w Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, inwestycja jest jednym ze znaczących kroków w procesie zielonej transformacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, a wytworzona energia będzie wykorzystywana do zasilenia zakładów produkcyjnych, jak również do produkcji zielnego wodoru celem osiągnięcia niskoemisyjności.

Zarówno Industria, jak i ML System należą do Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, którego zadaniem jest m.in. zbudowanie niezbędnej infrastruktury do produkcji wodoru na poziomie do 50 tys. ton rocznie do 2030 r.

ML System to spółka technologiczna z bardzo silnym zapleczem badawczo-laboratoryjnym, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV), a także produkty tradycyjnej fotowoltaiki, produkty Smart City oraz specjalistyczne szkło.

Zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi ponad 25 tys. m kw.