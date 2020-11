ML System ze wzrostem zysku o ponad 200 proc. Sprzedaż jeszcze lepiej

ML System w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wypracował 88,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 17,6 mln zł zysku EBITDA oraz 9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 34 proc., 57 proc. oraz 238 proc. Sprzedaż do partnerów zagranicznych wyniosła 6,1 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 680 proc.

2020 rok jest okresem rozwoju klasycznych instalacji fotowoltaicznych w kraju. ML System spodziewa się dalszego systematycznego wzrostu tego rynku w kolejnych latach.

ML System umacnia swoją pozycję w krajach Beneluksu, realizuje kontrakt w Kanadzie.

W pierwszej połowie 2021 r. spółka planuje wdrożyć do masowej produkcji Quantum Glass – transparentną szybę zespoloną, generująca energię elektryczną.

Dynamiczny wzrost rynku fotowoltaiki klasycznej

Nowa produkcja