Mniej energetyki wiatrowej, więcej fotowoltaiki. Onde liczy na tłuste lata

Nie ma wątpliwości, że rynek energetyki odnawialnej w Polsce czeka co najmniej 5-10 lat rozwoju, jest tylko pytanie, w jakim tempie będzie ten rozwój; czy będzie się on podwajał, czy potrajał - mówi prezes grupy Erbud Dariusz Grzeszczak.

Dostawy płyną

Fotowoltaika zamiast wiatraków

Na rynku mówi się, że pojawiają się kłopoty z terminowymi dostawami modułów fotowoltaicznych dostarczanych przez chińskich producentów.- Jeśli chodzi o projekty realizowane obecnie przez Onde, to mamy w portfelu dwa projekty z dostawą modułów fotowoltaicznych, na pozostałych projektach dostawą zajmuje się inwestorzy. W przypadku tych dwóch projektów podpisaliśmy już umowy i część modułów już do nas płynie; nie odczuwamy większych problemów z dostawami. Przygotowując się do realizacji projektów na własny rachunek, z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy kontraktować moduły - dodaje Paweł Średniawa.Grupa Erbud znalazła także sposób na zabezpieczenie się przed podwyżkami materiałów budowlanych.- W strategii Erbudu zakładamy przyjmowanie krótkich kontraktów, rocznych lub maksymalnie półtorarocznych. Zaraz po podpisaniu kontraktów zabezpieczamy sobie ceny dostaw materiałów. Nasze oferty są ograniczone czasowo i jeżeli nasza oferta ma czas ważności dwa miesiące, to potem ją weryfikujemy i klient zgodzi się na podwyżkę lub nie. Nie mamy takich kontraktów, które negocjowaliśmy dwa lata temu a dzisiaj go realizujemy - wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.Dodatkowo po podpisaniu umowy Erbud w ciągu 2-3 miesięcy zabezpiecza sobie ceny podwykonawców i dostawców.Onde przyznaje, że wpływ na działalność spółki ma obowiązująca zasada 10H.- Spodziewamy się, że zasada 10H przełoży się na spadek zamówień w segmencie energetyki wiatrowej. Przygotowujemy się do tego w ten sposób, że pozyskujemy większą ilość zleceń w segmencie fotowoltaiki - zapewnia Paweł Średniawa,