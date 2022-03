Mniej wsparcia dla zielonej energii to dziś konieczność

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało znaczne obniżenie obowiązku OZE w 2023 r. dla zielonych certyfikatów do poziomu 10 proc. z 18,5 proc w 2022 r. To rozwiązanie krytykuje branża OZE, ale popiera przemysł. Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, przekonuje, że za wysoki poziom obowiązku OZE zapłacą odbiorcy końcowi - nawet kilka miliardów zł rocznie.

Przykładowo koszt ten dla lądowej energetyki wiatrowej wynosi około 200 zł za MWh. Jednolity sposób wyceny energii elektrycznej produkowanej w źródłach, o drastycznie różnych kosztach krańcowych (np. odnawialnych i cieplnych), ale również o zupełnie odmiennych cechach i możliwościach, pozwala na uzyskiwanie marży wynoszących nawet do 500 proc. przez jednostki, które nie tylko nie są zdolne do samodzielnej pracy (źródła pogodozależne), ale uzyskują wsparcie finansowe w postaci „zielonych” certyfikatów i gwarancji pochodzenia.Właśnie ten fakt musi brać pod uwagę Minister Klimatu i Środowiska określając wielkość obowiązku certyfikatowego na takim poziomie, by ograniczać negatywny wpływ rosnących cen energii na gospodarkę, zmniejszać obciążenia odbiorców końcowych z tytułu kosztów funkcjonowania systemu świadectw pochodzenia, oraz zapewnić rentowności korzystających z tego systemu instalacji.Niezbędna jest świadomość, iż ustalenie wysokości obowiązkowego zakupu zielonych certyfikatów na poziomie 16 proc. w 2023 r., przy ich aktualnych cenach (około 250 zł za MWh) oznacza dodatkowy koszt jednostkowy, który poniesie każdy użytkownik energii elektrycznej, w wysokości 40 zł na MWh, co przy końcowym zużyciu energii elektrycznej na poziomie 140,4 TWh, spowoduje obciążenie polskiej gospodarki kosztem przekraczającym 5,6 mld zł - większym niż koszt Rynku Mocy.Tymczasem dotyczy to systemu, który tam gdzie to jest możliwe (dotyczy instalacji przyłączonych do KSE) już dawno powinien być zastąpiony przez konkurencyjny system aukcyjny, który powoduje nie tylko racjonalizację oczekiwań jego uczestników, ale gwarantuje im również uczciwą marżę.Wątpliwości budzi argumentacja, iż pomimo rekordowo wysokich cen energii elektrycznej, zielonych certyfikatów, i nieoczekiwanych przychodów z tytułu sprzedaży gwarancji pochodzenia (sumarycznie na poziomie 1000 zł za MWh), czyli parametrów rynkowych zwiększających ponad 3 krotnie poziomy, które w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych gwarantowały ich rentowność, wysoka cena energii elektrycznej na rynku nie rekompensuje przychodów instalacji OZE, z tytułu możliwego zmniejszenia cen zielonych certyfikatów.Niestety odbiorcy końcowi te koszty na takim poziomie ponoszą, a fakt iż część instalacji OZE podpisało umowy długoterminowe na sprzedaż energii elektrycznej o stałej (gwarantującej rentowność produkcji) cenie, przy określonym (niższym niż obecny) poziomie przychodów z certyfikatów OZE, przemawia za potrzebą pilnego uporządkowania sytuacji na rynku „zielonych” certyfikatów i być może powrotu do pomysłu przeprowadzenia dla zagrożonych utratą rentowności instalacji, aukcji migracyjnych.Autorem tekstu jest Henryk Kaliś z Zakładów Górniczo Hutniczych Bolesław, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.