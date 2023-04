Mniejsze obroty prądem na TGE w marcu. Zdecydował rynek terminowy

W marcu 2023 łączne obroty energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii wyniosły 12,8 TWh, co rok do roku oznacza spadek o 7,7 proc. Zadecydowały o tym mniejsze niż rok wcześniej obroty na rynku terminowym, topniejąc o 21,6 proc.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, do której należy Towarowa Giełda Energii (TGE), prowadząca m.in. giełdowy rynek energii elektrycznej, podała, że łączne obroty obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym TGE wyniosły w marcu bieżącego roku 12,8 TWh, co rok do roku oznacza spadek o 7,7 proc.

Marcowa obniżka poziomu obrotów energią elektryczną na TGE to efekt spadku płynności rynku terminowego. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot w marcu 2023 wzrósł bowiem rok do roku o 40,8 proc., do poziomu 4,3 TWh, a na rynku terminowym obroty spadły rok do roku o 21,6 proc., do poziomu 8,4 TWh.

W 2023 roku, w którym elektrownie nie mają już obowiązku sprzedaży prądu na giełdzie, obroty energią elektryczną na TGE w porównaniu do obrotów w 2022 spadają od początku roku i decyduje o tym sytuacja na rynku terminowym.

W styczniu 2023 łączne obroty energią elektryczną na TGE wyniosły 12,5 TWh, co oznaczało spadek o 1,8 proc. rok do roku. Był to sumaryczny efekt wzrostu obrotów na rynku spot o 106,9 proc. do 6,2 TWh i spadku obrotów na rynku terminowym o 35,3 proc. do poziomu 6,3 TWh.

Z kolei w lutym 2023 łączne obroty energią elektryczną wyniosły 9,4 TWh, co oznaczała rok do roku zmalały o 39,6 proc. Wówczas obroty na rynku spot wzrosły o 83 proc. do 4,9 TWh, a na terminowym skurczyły się o 65 proc., do około 4,5 TWh.

W I kwartale 2023 łączne obroty energią elektryczna na TGE sięgnęły 34,6 TWh, co oznacza, że były o około 17,7 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Obroty na rynku spot wyniosły ponad 15,3 TWh, rosnąc rok do roku o 76,3 proc., a na rynku terminowym wyniosły 19,2 TWh, spadając tym samym rok do roku o 42,3 proc.