Moc fotowoltaiki nadal rośnie, ale na giełdzie bez euforii

W Polsce w 2021 roku segment fotowoltaiki nadal się rozwijał szybko, rosnąc o kolejne kilka gigawatów. Nadal większość mocy sektora była zainstalowana w instalacjach prosumenckich. Na giełdzie sytuacja jest zróżnicowana. Jedne spółki działające na rynku fotowoltaiki w ciągu roku dały zarobić, inne traciły na wartości.

Regulacje nakręcą koniunkturę

Niedługo z powodów formalnych może być już trudniej o informacje z Edison Energia. Giełdowa Polenergia na początku listopada 2021 poinformowała, że podpisała przedwstępną umowę nabycia 100 proc. akcji spółki, a właśnie wskazując na status spółki publicznej, Columbus Energy nie podał nam szacunków pokazujących, ile mikroinstalacji PV (moc i sztuki) spółka zamontuje wg szacunków w 2021 vs 2020.- Jako spółka giełdowa tego rodzaju dane możemy podać dopiero po publikacji raportu rocznego za 2021 rok - stwierdził Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbus Energy.

Z kolei E.ON Foton, wcześniej Foton Technik, nie kryje, że ma aspiracje przekraczające poziom montaży mikroinstalacji z 2021 roku.



- E.ON Foton koniec 2021 roku zamyka z podobnym wynikiem wolumenu co w roku 2020 i mamy aspiracje na więcej. Nasza spółka wykonuje około 800 montaży miesięcznie, ale jesteśmy w gotowości, by zwiększać tę liczbę. Mamy świadomość, że w związku ze zmianą preferencyjnego sposobu rozliczeń od kwietnia 2022 w pierwszym kwartale 2022 r. najprawdopodobniej nastąpi boom na fotowoltaikę. Konsumenci będą starali się zdążyć z montażem paneli na starych zasadach - komentuje Michał Skorupa, prezes zarządu E.ON Foton.



Zmiana sposobu rozliczeń prosumentów, na którą wskazuje Michał Skorupa, to efekt zmian w prawie. Prezydent Andrzej Duda podpisał w grudniu 2021 r. ustawę z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.



Nowe przepisy tzw. system opustów, czyli ilościowe rozliczenia energii oddanej i pobranej z sieci, zastępują tzw. systemem net bilingu, czyli sprzedażowym rozliczeniem energii oddanej i pobranej z sieci.



Ten drugi system oceniany jest jako mniej korzystny, a ma obowiązywać prosumentów, którzy przyłączą swoje instalacje do sieci po 31 marca 2022 r., z okresem przejściowym od kwietnia do czerwca 2022, kiedy także tych nowych prosumentów ma obowiązywać system ilościowy rozliczenia energii.



Na giełdzie bez euforii

Fotowoltaika rosnąc w 2021 roku, umacniała swoją pozycję w polskim systemie elektroenergetycznym. Natomiast na giełdzie nie wszystkim spółkom z sektora szło jednakowo, a autorski indeks giełdowy IEO_PV, opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), zniżkował.



IEO podał, że w listopadzie 2021 indeks koniunktury branży fotowoltaicznej IEO PV zanotował kolejny spadek, który na koniec miesiąca wyniósł 13,9 proc. w stosunku do końca października 2021.



- Był to podobny spadek jak w miesiącu ubiegłym. Porównując jego wartość w już przedostatnim miesiącu roku do początku, nastąpił spadek wartości indeksu IEO PV o 39,2 proc. - podał Instytut Energetyki Odnawialnej.



W skład IEO_PV wchodzą trzy firmy notowane na giełdzie NewConnect: Columbus Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz cztery spółki notowane na rynku głównym GPW: ML System, Photon Energy, Sunex i Grodno.



W okresie 12 miesięcy, licząc od 29 grudnia 2020 do 29 grudnia 2021 r., z kursem odniesienia na 28 grudnia 2020 r., notowania akcji Columbus Energy spadły o około 69 proc., Photon Energy zniżkowały o około 43 proc., a 01 Cyberaton spadły o około 58 proc.



Z kolei w wyżej wskazanym okresie notowania aukcji ML System wzrosły o blisko 14 proc., akcje Grodna zdrożały o około 13 proc., Sunex staniał o ponad 25 proc., a Novavis staniał o około 68 proc.