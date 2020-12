Moc namiesza w rachunkach za prąd

W 2021 roku głównym powodem wzrostu kosztów energii ogółem dla przemysłu będzie najpewniej opłata mocowa. Jest kilka sposobów, by jej uniknąć lub przynajmniej obniżyć jej koszty, ale to w praktyce nie będzie łatwe. Nie jest też jasne, co się ostatecznie stanie z rynkiem mocy w Polsce i czy w 2021 r. nie dojdzie na nim do zawirowań. To efekt zaskarżenia w 2019 roku zgody Komisji Europejskiej na polski rynek mocy.

Michał Suska, prezes Energomiksu, ocenia, że - w związku z niewielką obniżką cen sprzedaży prądu dla przemysłu na 2021 roku - głównym powodem wzrostu kosztów energii ogółem dla przemysłu będzie opłata mocowa.

- Przemysł reaguje na wprowadzenie opłaty mocowej poprzez ponowne badanie opłacalności autoprodukcji energii i zminimalizowanie jej poborów z systemu elektroenergetycznego - mówi Bartosz Dobrowolski z Ellipsis Energy.

Uchwalono ustawę, która określa sposób postępowania z pieniędzmi z opłaty mocowej w sytuacji, gdyby rynek mocy został zawieszony - do czasu wydania nowej decyzji w sprawie tej pomocy publicznej.

Wprowadzenie opłaty mocowej najsilniej odczują te przedsiębiorstwa, które zużywają dużo energii między 7 a 22 i nie mogą przesunąć najbardziej energochłonnych procesów czas nocny.