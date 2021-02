Moc zainstalowana w OZE wyniosła 12,49 GW na koniec 2020 roku

Na koniec 2020 roku moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii (OZE) wyniosła 12,49 GW w tym 3,96 GW zainstalowane było w fotowoltaice (PV) - przekazał w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska powołując się na dane Agencji Rynku Energii.

"Kolejne dobre wieści dot. rozwoju w Polsce. Według danych ARE na 31 XII 2020 r. moc zainstalowana OZE wyniosła 12,49 GW, w tym w PV 3,96 GW" - podkreślił na Twitterze Ireneusz Zyska.





Kolejne dobre wieści dot. rozwoju #OZE w PL🇵🇱

Według danych ARE na 31 XII 2020 r. moc zainstalowana #OZE wyniosła 12,49 GW, w tym w #PV 3,96 GW 💪👍

W 2015 r. moc zainstalowana w #PV wynosiła zaledwie 71 MW.

Dbamy o #DobryKlimatPL🇵🇱@KurtykaMichal@MKiS_GOV_PL pic.twitter.com/jKngW6tDOd — Ireneusz Zyska (@Ireneusz_Zyska) February 11, 2021

Odnosząc się do mocy zainstalowanej w fotowoltaice podkreślił, że w 2015 roku było to zaledwie 71 MW. Na koniec 2020 r. było to już 3960 MW.