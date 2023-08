Mocny apel do rządu dotyczący OZE. "Przestrzegamy przed anarchizacją"

Trzy organizacje zaapelowały do premiera o co najmniej powrót do koncepcji ustalenia na rok 2024 tzw. obowiązku OZE dla zielonych certyfikatów na poziomie 11 proc. (wobec 5 proc. zaproponowanych ostatnio). Od tego wskaźnika zależy popyt na te certyfikaty i ich ceny.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej podpisali się pod wspólnym apelem do premiera "w sprawie powstrzymania się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia".

Ten apel to walka o kształt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie poziomu tzw. obowiązku OZE dla zielonych certyfikatów na 2024 rok, od którego zależy popyt na te certyfikaty i ich ceny, a zatem także przychody OZE ze sprzedaży zielonych certyfikatów.

Sygnatariusze apelu do premiera chcą co najmniej powrotu do koncepcji ustalenia na rok 2024 tzw. obowiązku OZE dla zielonych certyfikatów na poziomie 11 proc. (wobec 5 proc. zaproponowanych ostatnio) i przestrzegają przed destabilizacją systemu, w przypadku przyjęcia zmniejszonego wskaźnika.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (prezes Sebastian Kwapuliński), Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (Włodzimierz Ehrenhalt - główny ekspert ds. energetyki) oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (prezes Janusz Gajowiecki) podpisali się pod wspólnym apelem do premiera Mateusza Morawieckiego "w sprawie powstrzymania się od działań destabilizujących rynek świadectw pochodzenia".

Ten dokument to walka o ostateczny kształt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej, wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 roku.

System wsparcia OZE z administracyjnie sterowanym popytem

Nazwa rozporządzenia brzmi jak brzmi, a chodzi w nim de facto o określenie na dany rok popytu na świadectwa pochodzenia energii z OZE, czyli tzw. zielone certyfikaty (m.in. wiatr, woda, biomasa) i tzw. błękitne certyfikaty (biogazownie rolnicze), które "produkują" instalacje OZE i uzyskują przychody z ich sprzedaży.

Ten popyt tworzą m.in. sprzedawcy prądu: muszą uzyskiwać i przedstawiać prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do umorzenia tzw. zielone i błękitne certyfikaty, w określonej administracyjnie proporcji do sprzedaży energii odbiorcom. Skala obowiązku umorzenia certyfikatów to tzw. obowiązek OZE.

Pierwotnie sam resort klimatu zaproponował, żeby tzw. obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów, który w 2023 roku to 12 proc., wynosił 11 proc. w 2024 r., 10 proc. w 2025 r. oraz 9 proc. w 2026 r., a obowiązek dla tzw. błękitnych certyfikatów pozostał na obecnym poziomie - 0,5 proc.

Ale na tym się nie skończyło, bo pojawiła się kolejna wersja projektu wspomnianego rozporządzenia, zakładająca, że tzw. obowiązek OZE zostanie określony tylko na 2024 rok i że w przypadku tzw. zielonych certyfikatów ten obowiązek wyniesie 5 proc., a tzw. błękitnych - nadal 0,5 proc.

Podpisane pod apelem organizacje akcentują, że - po zmianie koncepcji - proponowany tzw. obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów na 2024 rok to tylko 5 proc. i apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o "co najmniej o powrót do koncepcji zaprezentowanej przez ministerstwo klimatu i środowiska w wersji projektu z dnia 6 czerwca 2023 roku w zakresie poziomu obowiązku na rok 2024", czyli do co najmniej 11 proc. dla tzw. zielonych certyfikatów.

"Reputacja Polski, jako kraju otwartego na inwestycje, ponownie zostanie zachwiana"

"Obecnie, w związku z opublikowanym 11 sierpnia br. projektem przekazanym do dalszych prac legislacyjnych, mamy do czynienia z nieprawdopodobnym i niezrozumiałym odwrotem od pierwotnie przyjętego scenariusza. Minister klimatu i środowiska redukuje własną, przedstawioną do konsultacji propozycję poziomu obowiązku o blisko 60 procent" - czytamy w apelu.

I dalej: "Taka zmiana nie znajduje racjonalnego uzasadnienia na gruncie dostępnych danych analitycznych. Dlatego też, przestrzegamy przed nieuniknioną konsekwencją gwałtownego wzrostu skumulowanej nadpodaży a tym samym destabilizacją systemu świadectw pochodzenia, w przypadku przyjęcia poziomu obowiązku wynoszącego 5 proc.".

Sygnatariusze dokumentu ocenili, że "obserwowane obecnie ręczne sterowanie systemem zielonych certyfikatów doprowadzi do jego rozregulowania i dużych szkód wśród wytwórców, osłabiając tym samym dalsze możliwości inwestycyjne tych podmiotów".

"Reputacja Polski, jako kraju otwartego na inwestycje, ponownie zostanie zachwiana, a potencjalnym inwestorom, którzy chcą inwestować w swoje fabryki w Polsce trzeba będzie powiedzieć, że nie będą w stanie być zasilani energią odnawialną, ponieważ nie będzie projektów inwestycyjnych związanych z budową źródeł OZE, z powodu zbyt wysokiego ryzyka regulacyjnego" - wskazują autorzy omawianego apelu.

"Rząd podejmuje kolejne działania służące ograniczeniu wzrostu cen energii"

Stwierdzono w nim też m.in., że pierwszym symptomem potwierdzającym, że przyjęcie proponowanych w obecnym kształcie regulacji oznaczać będzie załamanie się rynku zielonych certyfikatów, stała się następująca bezpośrednio po ogłoszeniu nowego projektu sesja giełdowa, gdzie cena zielonych certyfikatów spadła o blisko 50 proc. - z poziomu 163,87 zł/MWh do 82,50 zł/MWh.

"(...) Przestrzegamy przed anarchizacją rynku świadectw pochodzenia i stanowczo apelujemy o wstrzymanie prac nad wersją rozporządzenia opublikowaną w dniu 11 sierpnia i co najmniej powrót do wartości 11 proc. na rok 2024, zgodnie z pierwotną propozycją rozporządzenia. (...) Poziom ten co prawda nie da pewności w zakresie postępu kumulacji nadpodaży świadectw pochodzenia, ale pozwoli uniknąć tragicznych konsekwencji wynikających z destabilizacji, jaka grozi rynkowi świadectw pochodzenia "- podkreśla się w apelu.

Koszty tzw. zielonych certyfikatów są przenoszone - poprzez ceny prądu - na odbiorców energii. Resort klimatu i środowiska, sygnalizując w komunikacie z 17 sierpnia 2023 r. zmiany w poziomie tzw. obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów, stwierdził, iż "rząd podejmuje kolejne działania służące ograniczeniu wzrostu cen energii czemu mają służyć proponowane zmiany".

"W 2023 r., w celu ochrony odbiorców przed wzrostem cen energii elektrycznej, poziom obowiązku został zmniejszony z 18,5 proc. do 12 proc. Zgodnie z obecnie procedowanym projektem rozporządzenia dotyczącym poziomu obowiązku na rok 2024 r. przewidywana jest kolejna obniżka" - podał wówczas w komunikacie resort klimatu, ale nie określił, jakie to ma dać oszczędności.

System wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE, oparty na świadectwach pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE, wprowadzono w Polsce 1 października 2005 roku. Instalacje OZE objęte tym systemem mają prawo do otrzymywania wsparcia przez 15 lat. Powtórzymy raz jeszcze: od lipca 2016 r., kiedy formalnie ruszył aukcyjny system wsparcia OZE, nie mogą już do systemu certyfikatowego wchodzić nowe OZE.