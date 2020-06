Mocy w OZE mamy już łącznie tyle, ile w węglowym Bełchatowie, Opolu i Turowie

Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów - poinformował wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Dodał, że to moc równa zainstalowanej łącznie w tradycyjnych elektrowniach: w Bełchatowie, Turowie i Opolu.

Jak podkreślił, w poniedziałkowym komunikacie MK, dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych sprawia, że sektor energetyki słonecznej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. Od grudnia 2015 roku moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o ponad 1600 proc.

Ocenił, że ten sukces to efekt m.in. zmian w prawie i uruchomienia programów, takich jak "Mój Prąd", "Agroenergia" czy "Energia Plus". "Dla zwykłego obywatela oznacza to tańszą energię, zaoszczędzone pieniądze, nowe miejsca pracy, a przede wszystkim czyste powietrze" - zauważył pełnomocnik rządu ds. OZE.

"Tak dynamiczny rozwój mikroinstalacji możliwy jest w dużej mierze dzięki funkcjonującemu w Polsce dedykowanemu wytwórcom (prosumentom) energii odnawialnej systemowi rozliczeń energii, tzw. systemowi opustów, który umożliwia prosumentowi wykorzystanie sieci elektroenergetycznej jako swego rodzaju "magazynu energii". Wspomniane nadwyżki wytwórca może wykorzystać w ciągu 365 dni" - tłumaczył Zyska.

Przypomniał, że głównym mechanizmem wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce jest system aukcyjny, który obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

"Innymi dedykowanymi systemami wsparcia dla wytwórców energii z OZE są wprowadzone w roku 2018 mechanizmy przewidziane dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Systemy feed-in premium (FiP) oraz feed-in tariff (FiT) adresowane są do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy" - powiedział wiceminister.

W komunikacie przypomniano, że za sprawą ww. nowelizacji ustawy o OZE od 29 sierpnia 2019 r. rozszerzono prosumencki system rozliczeń energii produkowanej z mikroinstalacji, funkcjonujący od 1 lipca 2016 r. Zmiana polegała na tym, że do grupy prosumentów energii odnawialnej dołączyli prosumenci biznesowi, czyli odbiorcy końcowi niebędący odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.