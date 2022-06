Modernizacja sieci dystrybucyjnej to priorytet, ale kosztów nie może ponosić społeczeństwo

Nie będzie wydajnego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii bez modernizacji przestarzałej sieci dystrybucyjnej - wskazuje Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. Dodaje, że nie można przerzucać kosztów transformacji energetycznej na społeczeństwo, a część kapitału trzeb pozyskać z zewnątrz.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE wskazuje, że efektywna transformacja polskiej energetyki to konieczność transformacji sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.

- Nie będzie wydajnego systemu energetycznego opartego na odnawialnych źródłach energii bez modernizacji sieci dystrybucyjnej, bo jest to system naczyń połączonych. Mamy obecnie program inwestycyjny modernizacji sieci, a jej rozwój jest nieodłącznym elementem realizacji naszego głównego celu, czyli dostarczania wysokiej jakości usług do klientów. W Polsce problemem jest to, że połowa sieci ma przeszło 40 lat i nie jest w stanie odpowiedzieć potrzebom klientów. Modernizacja sieci jest niezbędna, aby z sukcesem przeprowadzić transformację energetyczną w Polsce - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Związek sieci dystrybucyjnej z OZE określił jako "nierozerwalny". Podkreślił, że w wielu miejscach problemem jest brak możliwości podłączenia energii z odnawialnych źródeł do przestarzałej sieci.

Prezes PGE stwierdził także, że nie możemy przerzucać kosztów transformacji energetycznej na polskie społeczeństwo, bo ono tego finansowo nie wytrzyma.

- Trzeba mierzyć siły na zamiary i konieczne będzie pozyskanie kapitału z zewnątrz, gdyż same środki budżetowe nie wystarcza na pomyślną transformację - podsumował.