Modernizować bloki węglowe, czy zastąpić je gazowymi?

O modernizacji elektrowni węglowych i inwestycjach w energetyce rozmawiamy z Dorotą Dębińską-Pokorską z PwC Polska.

Pojawiły się informacje, że jest szansa na utrzymanie, najmniej do 2028 r., możliwości stosowania rynku mocy dla elektrowni niespełniających kryterium emisji 550 g CO2/kWh. Rynek mocy - mechanizm warunkujący dalsze funkcjonowanie najstarszych polskich bloków węglowych - ma wygasnąć w 2025 r.

Forum Energii w 2021 roku szacowało, że w związku z tym z rynku mogłoby zniknąć nawet 8 GW mocy węglowych, bo skończą się kontrakty mocowe, których nie będzie można odnowić. To bardzo dużo.

Polskie elektrownie węglowe, chociaż produkują prąd w konkurencyjnych cenach, potrzebują wsparcia ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej i obłożenie tego sposobu generacji prądu parapodatkiem, czyli opłatami za emisje CO2.

Modernizacja bloków węglowych kontra inwestycje gazowe

Dorota Dębińska-Pokorska, partner w PwC Polska, lider grupy energetycznej, wskazuje, że od kilku lat trwa dyskusja, czy Polska powinna modernizować istniejące bloki węglowe, czy też budować alternatywę w postaci bloków gazowych.

- Odpowiedź nie jest prosta, ale z dużym prawdopodobieństwem utrzymywanie bloków węglowych jest bardziej ekonomicznie opłacalne niż budowanie i zastępowanie bloków węglowych blokami gazowymi. Szczególnie jeżeli mówimy, że przyszłością naszej energetyki ma być energetyka jądrowa – mówi Dorota Dębińska-Pokorska.

Według Dębińskiej-Pokorskiej przedłużenie rynku mocy do 2028 r. pozwoliłby zapewnić bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego w oparciu o stare bloki węglowe w krótkim horyzoncie (2025-2028 - red.).

Pojawia się też pytanie, czy gdyby rynek mocy rzeczywiście został przedłużony do roku 2028, to należałoby to także wykorzystać do modernizacji bloków węglowych 200 MW - szczególnie, że te aktywa mają być transferowane do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Przedłużenie rynku mocy dla elektrowni węglowych. Czasowy bufor dla generacji gazowej?

- Ja rozumiem, że to jest właśnie ta odpowiedź, że będą środki na to, żeby te jednostki utrzymywać i jakkolwiek modernizować - mówi Dorota Dębińska-Pokorska.

- Rok 2028 to jest ten czas, kiedy nowe bloki gazowe, które są już budowane, po prostu wejdą do operacji, więc ja to czytam w ten sposób, że to jest właśnie zabezpieczenie tego trzyletniego horyzontu zanim ta nowa energetyka gazowa będzie dostępna - komentuje ekspertka PwC.

Czy zatem należałoby trzymać kciuki za omawiane przedłużenie rynku mocy dla elektrowni węglowych?

- Jeżeli to jest tak przeliczone, że rzeczywiście dla nas wszystkich jako obywateli wydłużenie rynku mocy o trzy lata (dla elektrowni węglowych - red.) jest lepszą opcją niż pójście w energetykę gazową, to zakładam, że odpowiedź brzmi "tak" - mówi Dorota Dębińska-Pokorska.