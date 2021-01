Moduły fotowoltaiczne ze Śląska. Czy powstanie fabryka za miliard złotych?

- W 2024 r. w województwie śląskim ruszy wielka fabryka modułów fotowoltaicznych. Tej inwestycji sprzyja otoczenie międzynarodowe, skutki pandemii pokazały problemy w zakresie bezpieczeństwa technologicznego, a Europejski Zielony Ład zapowiada graniczny podatek węglowy na granicach UE - mówi WNP.PL Grzegorz Wiśniewski, prezes Giga PV oraz prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).

Sojusz polskich firm

Krajowa i międzynarodowa współpraca

Wiedza, innowacje, transformacja

Pomogła pandemia i Zielony Ład

- To odwróciło diametralnie mapę globalnych dostawców i odbiorców technologii fotowoltaicznej. Nie odrzucamy zatem obecnie żadnej możliwości skorzystania z Europejskie Zielonego Ładu, nakierowanego na wsparcie OZE w Unii Europejskiej - informuje Grzegorz Wiśniewski.W pierwszej, przygotowawczej fazie inwestycji dostępne będą jednak wyłącznie środki akcjonariuszy wsparte ewentualnymi grantami na przygotowanie biznesplanu. Inwestor zakłada jednak wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów, w tym środków będących w gestii PFR, ARP, NCBiR, w dalszej kolejności pochodzących z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i Krajowego Planu Odbudowy. Planowane jest wykorzystanie hossy na fotowoltaikę na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz kredytów z banków europejskich i krajowych.Spółka akcyjna Giga PV została założona z inicjatywy IEO w 31 grudnia 2020 roku. Obecnie trwają rozmowy z nowymi akcjonariuszami, którzy wcześniej wyrazili wstępne zainteresowanie, w tym firmami energetycznymi i technologicznymi szukającymi szansy na dywersyfikację lub głęboką specjalizację w nowym obszarze.W rozwój idei budowy GigaFabryki zaangażowali się od początku polscy producenci modułów fotowoltaicznych, którzy w projekcie dostrzegli element długofalowej koncepcji rozwoju polskiego przemysłu fotowoltaicznego. Ich rola w projekcie jest ważna nie tylko jako bezpośrednich odbiorców ogniw.- Nie można nie wspomnieć o tym, jak ważny na początku był patronat nad inicjatywą ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Posłużył on przełamaniu wątpliwości, czy nas stać na ambitny projekt, który znacząco i stosunkowo szybko zmniejszy 100 proc. zależność od importu ogniw. Słuszność decyzji o wykorzystaniu wąskiego okna czasowego na szybki rozwój projektu potwierdzają bliźniacze inicjatywy w kilku innych krajach UE - ocenia Wiśniewski.Jak wyjaśnia, w założeniu GigaFabryka będzie zdolna do wyprodukowania w ciągu jednego roku ogniw w ilości pozwalającej na pokrycie 50 proc. średniego rocznego przyrostu nowych mocy w krajowej fotowoltaice, co może stanowić ok. 5 proc. rocznych inwestycji w fotowoltaice w całej UE.Według założeń biznesplanu produkcja ogniw rozpocznie się w 2024 r., ale spółka już teraz jest otwarta na współpracę oraz rozmowy z firmami, które chcą się przyczynić do rozwoju tego projektu.Spółka Giga PV podpisała listy intencyjne z Instytutem Fraunhofera oraz z Institut Photovoltaïque d'Ile-de-France (IPVF) o współpracy w celu wyboru najlepszej dostępnej technologii oraz identyfikacji możliwych działań badawczych i rozwojowych.Giga PV ma podpisane porozumienie także z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej i prowadzi rozmowy z polskimi firmami i instytutami badawczymi oraz uczelniami, które będą kluczowe w utrzymaniu konkurencyjności produkowanych ogniw.- Taka współpraca pozwoli na osiągnięcie jak najlepszej konkurencji kosztowej ogniw produkowanych w polskiej fabryce w stosunku do produktów azjatyckich oraz otworzy możliwości ekspansji fabryki na rynek europejski - zapewnia IEO.GigaFabryka będzie produkowała ogniwa krzemowe najnowszej generacji w technologii TOPCon, dającej ogniwa o wyższej jakości niż te wyprodukowane obecnie w dominującej technologii PERC, stosowane masowo przez azjatyckich producentów.Dostawcami poszczególnych urządzeń i rozwiązań niezbędnych do utworzenia linii produkcyjnej mają być firmy polskie oraz europejskie.Planuje się jednocześnie generowanie innowacyjnych rozwiązań przyszłości we współpracy z polskimi i międzynarodowymi partnerami, czemu służyć będzie projektowany dla GigaFabryki ekosystem innowacji rozwoju technologii/modeli biznesowych bazujących na energii słonecznej.Planowo inwestycja zostanie zrealizowana na terenach pogórniczych, co sprawi, że projekt stanie się ważną częścią procesu sprawiedliwej transformacji energetycznej, a także będzie stanowić ważny element krajowego systemu innowacji i Zielonego Ładu.- Wykorzystanie wiedzy instytucji badawczych, wykwalifikowani pracownicy oraz istniejące i powstające krajowe podmioty przemysłowe stanowią podstawę do stworzenia w Polsce kluczowych elementów odbudowywanego europejskiego łańcucha dostaw dla fotowoltaiki – komentuje Grzegorz Wiśniewski, prezes Giga PV.O pomyśle budowy dużej fabryki ogniw fotowoltaicznych rozmawiało się w Polsce od dawna.- Dopiero teraz pojawiły się korzystne uwarunkowania. Po pierwsze, skutki pandemii pokazały problemy w zakresie bezpieczeństwa technologicznego. Po drugie, Europejski Zielony Ład zapowiada graniczny podatek węglowy na granicach UE i opodatkowanie opłatą węglową frachtu. Oprócz tego pojawiły się nowe technologie ogniw fotowoltaicznych oraz ruszył rynek fotowoltaiki w Polsce i Unii Europejskiej - komentuje Grzegorz Wiśniewski.Przyznaje jednak, że rynek fotowoltaiki w Unii Europejskiej przeżywa spore wahania.- W 2020 r. w UE został przekroczony próg montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy 20 GW. Szybko dojdziemy do 30 GW. W UE potrzeba będzie kilkudziesięciu GigaFabryk. Spadają nie tylko koszy energii z fotowoltaiki, ale też ceny fabryk. Niewykluczone, że za podobne środki finansowe da się uzyskać większe wydajności niż 1 GW/rok, a z czasem dokładać dodatkowe linie oraz zwiększać wydajność i dalej obniżać koszty jednostkowe - przekonuje Grzegorz Wiśniewski.Wartość rynku fotowoltaiki w Polsce pod względem obrotów i inwestycji w 2020 roku sięgnęła 8 mld zł i zgodnie z planami rządowymi rynek ten i krajowy przemysł będą rosły w kolejnych latach.