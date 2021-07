Mój Prąd 3.0. Zmiany oceniają prezesi firm fotowoltaicznych

1 lipca 2021 r. rusza nabór do nowej edycji programu Mój Prąd. Wsparcie do pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wyniesie 3 tys. zł - mniej niż w poprzednich edycjach, kiedy było to 5 tys., ale zdaniem firm fotowoltaicznych montaż instalacji fotowoltaicznej i tak będzie opłacalny. Mankamentem programu jest brak wsparcia do np. domowych magazynów energii.

Dawid Cycoń, prezes ML System

Piotr Siudak, prezes Stilo Energy

Jakub Jadziewicz, członek zarządu Alians OZE

- Po pierwszym kwartale 2021 r. widać, że sprzedaż fotowoltaiki klasycznej na rynku krajowym nie spada. Z punktu widzenia inwestora indywidualnego dofinansowanie 3 tys. zł w ramach nowej edycji programu Mój Prąd, który odegrał zasadniczą rolę w rozwoju branży fotowoltaicznej w Polsce, ma znacznie, podobnie jak ulgi podatkowe - mówi Dawid Cycoń, prezes ML System.Jak zaznacza, prosumenci pod uwagę biorą ponadto aspekt ceny, jakości i czasu zwrotu.- Mamy struktury handlowe dedykowane rynkowi detalicznemu, ale sprzedajemy też hurtowo, do firm instalatorskich. Pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami, np. w zakresie magazynów energii czy systemów ładowania pojazdów. Zwrot w kierunku zielonej i czystej energii dokonuje się nie tylko na poziomie prosumentów, a także wśród małych i średnich przedsiębiorstw i samorządów, które dostrzegają zalety płynące z zastosowania fotowoltaiki. Rosnące ceny energii ze źródeł konwencjonalnych oraz redukcja szkodliwej emisji CO2 są istotnymi argumentami - dodaje Dawid Cycoń.- Mój Prąd 3.0 to jeden z najbardziej wyczekiwanych programów dotacji w Polsce. Wcale nas to nie dziwi. Już trzeci raz indywidualni inwestorzy będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego przy realizacji instalacji fotowoltaicznych dla swoich domów. Ten program to także istotny element w dążeniu Polski do realizacji zadeklarowanych celów OZE, które powinniśmy osiągnąć do 2030 roku - komentuje Piotr Siudak, prezes Stilo Energy.Choć ta edycja różni się od poprzednich, Piotr Siudak jest pewny, że zainteresowanie dotacjami będzie na równie wysokim poziomie, jak dotychczas.- Oczywiście, obniżenie wysokości dotacji do 3 tysięcy złotych jest rozczarowaniem dla wielu osób, jednak nowe zasady mają również swoje zalety. Przede wszystkim fakt, że wnioski można będzie złożyć wyłącznie drogą elektroniczną z pewnością przyspieszy ich procedowanie. Dlatego spodziewamy się dużego zainteresowania programem, szczególnie biorąc pod uwagę, że może być to ostatni taki program przed zmianami rozliczeń na rynku prosumenckim. Przy okazji przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w tym programie kolejność zgłoszeń ma znaczenie, dlatego nie warto odkładać decyzji do ostatniej chwili - zaznacza Piotr Siudak.Jak zapewnia, widoczne było wyczekiwanie klientów i przesuwanie decyzji inwestycyjnych właśnie do momentu ogłoszenia nowych zasad. W jego ocenie trudno się im dziwić, montaż instalacji fotowoltaicznej to inwestycja na lata, dlatego w najbliższych tygodniach spodziewa się istotnego wzrostu zainteresowania ofertą firm montażowych.- Nowa edycja raczej nie zaskakuje. Należało spodziewać się mniejszej niż wcześniej wartość dotacji na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych. Obecna wielkość wynosząca 3 tys. zł, czyli nie więcej niż 50 proc. kosztów kwalifikowanych, mimo że jest mniejsza, to dalej jest dobrą zachętą. Dodatkowo razem z ulgą termomodernizacyjną są poważnym argumentem zachęcającym do montażu instalacji - ocenia Jakub Jadziewicz, członek zarządu Alians OZE.W jego opinii małym rozczarowaniem jest natomiast brak połączenia dotacji do paneli fotowoltaicznych z dodatkowymi produktami jak np. stacje ładowania lub magazyny energii.Liczy jednak, że zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, znajdzie się ono w kolejnym etapie programu Mój Prąd.- Jeżeli ktoś jeszcze dziś zdecyduje się na podpisanie umowy, to ma jeszcze szanse skorzystać z tegorocznej edycji programu Mój Prąd. Średniomiesięcznie było podłączanych ok. 20 tys. instalacji. Szacuje się, że jest ok. 140 tys. zrobionych instalacji, które nie dostały dofinansowania. A wiemy, że w sumie 178 tys. podmiotów dostanie dofinansowanie - wylicza Jakub Jadziewicz.