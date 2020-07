"Mój prąd" pomoże sfinansować ładowarki do samochodów elektrycznych

Z realizowanego przez NFOŚiGW programu promocji fotowoltaiki "Mój Prąd" będzie można sfinansować kupno przydomowej ładowarki do prywatnego samochodu elektrycznego - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia Ministra Klimatu.

W poniedziałek na stronach RCL opublikowany został projekt noweli rozporządzenia Ministra Klimatu ws. rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji.

Jak czytamy w uzasadnieniu, nowela wynika z konieczności uzupełnienia programów realizowanych w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji o możliwość zakupu i instalacji w budynkach mieszkalnych ładowarek do samochodów elektrycznych, które będą wykorzystywać energię wytworzoną przez prosumenta.

"Oczekiwanym efektem rekomendowanego rozwiązania jest umożliwienie finansowania ww. przedsięwzięć ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW, w szczególności w ramach Programu Priorytetowego "Mój Prąd" - wskazano w ocenach skutków regulacji projektu.

W ramach programu "Mój Prąd" można otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50 proc. kosztów instalacji i wynosi do 5 tys. zł. Udzielane jest ono dla instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Budżet programu to 1 mld zł.