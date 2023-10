Mongolia będzie ratunkiem dla francuskich elektrowni atomowych

Francuska spółka Orano i mongolska grupa Erdenes Mongol podpisały porozumienie o współpracy przy projekcie eksploatacji uranu w południowo-zachodniej Mongolii. Podpisanie umowy inwestycyjnej ma nastąpić do końca roku.

12 października 2023 r. podpisano francusko-mongolskie porozumienie o współpracy przy projekcie eksploatacji uranu w południowo-zachodniej Mongolii. Umowa parafowana została w Pałacu Elizejskim w Paryżu przez prezesa spółki Orano Claude'a Imauvena i dyrektora generalnego grupy Erdenes Mongol Sanjaagiina Narantsogta w obecności prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Mongolii Ukhnaagiina Khürelsükha.

Obiecujące wyniki prac pilotażowych w Mongolii

Podpisanie umowy inwestycyjnej dot. projektu Zuuvch-Ovoo ma nastąpić do końca roku.

Agnès Pannier-Runacher, francuska minister ds. transformacji energetyki, powiedziała, że umowa przyczynia się do dywersyfikacji francuskich źródeł dostaw uranu.

- To dobra wiadomość dla naszego przemysłu jądrowego i naszej suwerenności energetycznej - stwierdziła Agnès Pannier-Runacher.

Prace pilotażowe prowadzone od lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. potwierdziły już ekonomiczną, środowiskową i społeczną możliwość wydobycia ze złoża w lokalizacji Badrakh Energy w Zuuvch Ovoo na pustyni Gobi W trakcie tych prac wyprodukowano 10 ton koncentratu uranu.

Orano stwierdziło już wcześniej, że w przewidywanym 30-letnim okresie eksploatacji kopalni projekt Zuuvch-Ovoo może przynieść Mongolii około 1,6 miliarda dolarów bezpośrednich inwestycji w całym okresie trwania projektu, a także 1 miliard dolarów dochodów podatkowych w kraju i lokalnie.

Mongolia posiada znaczne znane zasoby uranu, chociaż od czasu zamknięcia w 1995 r. kopalni odkrywkowej w złożu Dornod w północno-wschodniej części kraju nie wydobywano tam uranu. Kopalnia Dornod, zarządzana przez koncerny rosyjskie, wyprodukowała 535 ton uranu w ciągu sześciu lat produkcji. Rudę z kopalni transportowano koleją do zakładu Priargunsky w Krasnokamensku w Rosji w celu przetworzenia.

Orano to francuska grupa zajmująca się m.in. wydobyciem i wzbogacaniem uranu. Grupa zatrudnia ok. 17 tys. pracowników (w tym 13,5 tys. we Francji) i jeszcze niedawno działała w 17 krajach świata.

Afrykańskie kłopoty Francji. Cena uranu mocno rośnie

Francja stanęła przed koniecznością znalezienia nowych dostawców uranu. W lipcu 2023 r. doszło do wojskowego zamachu w Nigrze i nowe władze doprowadziły do wycofania się z tego kraju wojsk i firm z Francji. Niger jest siódmym co do wielkości producentem uranu na świecie, a w 2022 r. był drugim co do wielkości dostawcą uranu do Unii Europejskiej.

Od wielu miesięcy ceny uranu rosną i obecnie są najwyższe od awarii w elektrowni jądrowej Fukushima w 2011 r. Obecnie cena uranu wynosi ok. 69 dolarów za funt, szacuje się, że do końca roku ceny mogą wzrosnąć do poziomu 75-80 dolarów.

Całkowity import wzbogaconego uranu do UE w 2022 r. wynosił 985 ton, a do Stanów Zjednoczonych 2444 ton.

Jak podawał niedawno Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) największe znane złoża uranu znajdują się w Australii (1,684 mln ton - 28 proc. znanych światowych złóż) i Kanadzie (0,588 mln ton - 10 proc.). To więcej niż rosyjskie złoża (0,480 mln ton - 8 proc.) nawet, jeśli weźmiemy pod uwagę złoża nadal powiązanego z Rosją Kazachstanu (0,588 mln ton - 13 proc.).

Działanie większości funkcjonujących na świecie elektrowni jądrowych wymaga jednak wzbogaconego uranu, który państwa Zachodu w dużym stopniu importowały z Rosji.

- W 2021 r. łączne możliwości wzbogacania uranu w USA i krajach UE (Francja, Niemcy, Holandia) oraz Wielkiej Brytanii wynosiły 26,1 mln SWU rocznie, podczas gdy rosyjskie – 27 mln SWU na rok. Zwiększenie potencjału wzbogacania zachodnich dostawców jest możliwe, ale według ekspertów potrwa kilka lat - podawał PIE.

Wyjaśnijmy, że SWU to jednostka pracy rozdzielania - Separative Work Unit. To złożona funkcja ilości przetworzonego uranu (wsadu) i uzyskanego stopnia jego wzbogacenia oraz poziomu zubożenia odpadów (depleted uranium, DU). Przyjmuje się, że do wyprodukowania rocznego zapasu paliwa dla typowego lekkowodnego reaktora energetycznego o mocy 1 GWe wymagane jest ok. 140 tys. SWU.

Polska posiada również własne złoża uranu, które były wydobywane w latach 1945-1967 i sprzedawane do ZSRR (łącznie sprzedano ok. 800 ton).

Obecnie zidentyfikowane złoża wynoszą ponad 7 tys. ton, co wystarczyłoby na zapewnienie paliwa do funkcjonowania 3-reaktorowej elektrowni przez 56 lat, a według prognoz MAEA nieodkryte w Polsce złoża można szacować na ok 110 tys. ton.