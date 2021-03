Morawiecki: gazoport, Baltic Pipe i tunel w Świnoujściu pokazują czym jest racja stanu

Gazoport, planowany gazociąg Baltic Pipe wraz z tunelem pod Świną pokazują, czym jest racja stanu - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek w Świnoujściu, podczas uroczystości rozpoczęcia drążenia tunelu między wyspami Wolin i Uznam.

"Dajemy wyraz i udowadniamy, że realizacja spójnego i silnego scenariusza działań w zakresie gospodarki i infrastruktury jest możliwa i konieczna" - dodał Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że niedaleko przebiega gazociąg Nord Stream, "wyraz imperialnych i mocarstwowych dążeń naszego wschodniego sąsiada".

"W tych coraz trudniejszych okolicznościach musimy potrafić realizować swoje interesy i polską rację stanu.(...) Gazoport wraz z naszym gazociągiem bałtyckim da nam niezależność cenową od szantażu strony rosyjskiej" - dodał Morawiecki.

Premier powiedział także, że "państwo polskie było gotowe do realizacji tego projektu, ponieważ tak jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem Drugiej Rzeczpospolitej, tak my kontynuujemy to dzieło". "Naszym marzeniem jest silne wybrzeże, które jest nie tylko oknem na świat, ale które integruje Polskę ze światem i wzmacnia nasze szanse rozwoju" - dodał.

Premier przypomniał, że pierwsze plany dotyczące tunelu pod Świną powstały już w latach 60. ubiegłego wieku.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że rozpoczęcie wiercenia tunelu to ważna chwila. "To chwila ważna, chwila, która - mam nadzieję - zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie i Zachodnie Pomorze, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną" - powiedział wicepremier.

Mieszkańcy i turyści odwiedzający Świnoujście od lat czekali na stałe połączenie drogowe między wyspami - wskazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak dodał, "dzięki realizacji tunelu już wkrótce będzie można korzystać z tego długo wyczekiwanego połączenia drogowego".

Szef resortu infrastruktury wskazał, że w inwestycji tej wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie. "To nie tylko pisma naukowo-techniczne przynoszą nam wiedzą o tym, w jaki sposób można szybko budować bezpieczne, przewidywalne i wreszcie funkcjonalne sieci komunikacyjne, drogowe i kolejowe. To (...) polscy inżynierowie wiedzą, jak te techniki stosować, i z tego jesteśmy niezmiernie dumni" - powiedział Adamczyk.

"Na naszych oczach dokonuje się historia, spełnia się marzenie tych wszystkich świnoujścian, którzy przybyli na te ziemie po 1945 roku" - oświadczył europoseł PiS Joachim Brudziński. "My dzisiaj spełniamy marzenia naszych rodziców, naszych dziadków. Nasze pokolenie ma to szczęście, że trafiliśmy na wiarygodnych polityków, którzy dotrzymali słowa" - dodał.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz powiedział, że "przed nami ostatni etap, (...) ostatnie 12-18 miesięcy wytężonej pracy". "To tylko dwa najbliższe sezony letnie. W trzecim sezonie letnim będziemy już przejeżdżali tym tunelem" - podkreślał.

W trakcie piątkowej konferencji maszynie, która wydrąży tunel, nadano imię Wyspiarka, wybrane przez świnoujścian. Krótko po godz. 13 wielka tarcza maszyny rozpoczęła drążenie tunelu.

Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine - ang. maszyna drążąca tunel) rozpoczęła drążenie tunelu na wyspie Uznam i po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na wyspie Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 m pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 m głębokości.

Gigantyczna maszyna o wadze ponad 3 tys. ton, długości 105 m i 13,4 m średnicy, powstała w Chinach. W październiku rozłożona na części przypłynęła do Świnoujścia; została rozładowana i przewieziona na plac budowy obok komory startowej na wyspie Uznam. Maszyna TBM jest w stanie wydrążyć maksymalnie sześć centymetrów tunelu w ciągu minuty. Drążąc, będzie jednocześnie układała betonowe pierścienie obudowy składające się z segmentów. Szacuje się, że na dobę ułoży średnio 5-6 takich pierścieni, czyli przygotuje ok. 10-12 metrów tunelu.

Według świnoujskiego magistratu, będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce; 1484 metry tunelu drążonego maszyną TBM, natomiast z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów. Inwestorem projektu jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/ Gulermak.

Koszt budowy tunelu to ponad 912 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r.