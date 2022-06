Morawiecki: jednym z tematów szczytu UE - kryzys energetyczny i związana z nim konieczność zmian

Premier Mateusz Morawiecki relacjonował po zakończeniu szczytu UE, że jednym z tematów dyskusji był kryzys energetyczny, a on wskazał m.in. na projekty koniecznych zmian polityki UE w tym obszarze. Przypomniał, że Polska chce powrotu do energetyki węglowej; mówił też o potrzebie magazynowania LNG.

W piątek po południu zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, poświęcony m.in. wojnie w Ukrainie i jej skutkom, a także perspektywie członkostwa Ukrainy, Mołdawii i państw Bałkanów Zachodnich w UE.

W czwartek unijni liderzy zdecydowali o przyznaniu statusu kandydata do Unii Ukrainie i Mołdawii.

Po zakończeniu szczytu premier Morawiecki relacjonował, że dyskusja dotyczyła też m.in. kryzysu energetycznego. "Bardzo mocno wskazywałem na wiele projektów zmian, które powinny nastąpić" - powiedział szef polskiego rządu.

Podkreślił, że surowce naturalne stanowią broń w rękach Władimira Putina. "Wiedzieliśmy to wcześniej, kiedy przestrzegaliśmy przed Nord Strem 1 i Nord Stream 2, przed gazociągiem północnym, którym gaz płynie z Rosji do Niemiec. Dziś Niemcy przyznają nam w całej rozciągłości rację, i to wszyscy ci, którzy także byli po drugiej stronie barykady i jednak wiemy, że pakiety sankcji, wdrażane przez nas, mają tę charakterystykę, że musimy skompensować dostawy węglowodorów rosyjskich innymi dostawami. Dlatego rozmawialiśmy o tym jak zapobiec kryzysowi energetycznemu w całej Unii Europejskiej jesienią" - powiedział Morawiecki.

Według niego, taką alternatywą jest węgiel. "Mówiłem, wskazując na gotowość Niemiec, Austrii, Holandii do czasowego, awaryjnego ponownego włączania elektrowni węglowych, o tym, że Polska zamierza rozwijać ten kierunek, że chcemy zwiększyć także i nasze wydobycie węgla, że robimy to już dzisiaj, aby zapobiec kryzysowi energetycznemu jesienią i zimą" - poinformował Morawiecki.

Dyskusja na szczycie dotyczyła także - jak mówił - obowiązku magazynowania gazu. "Polska zmagazynowała już gaz w ilości powyżej 95 proc. zawartości naszych magazynów. Jest to dużo wyższy wskaźnik niż w całej Unii Europejskiej" - powiedział premier.

Szef rządu podkreślił także "konieczność przepracowania formuły systemu ETS", czyli uprawnień do emisji dwutlenku węgla. "Apeluję o to, aby przynajmniej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy albo zawiesić funkcjonowanie tego systemu, albo przynajmniej ograniczyć pułap cenowy, względnie także podmioty, które mogą uczestniczyć w nabywaniu i sprzedawaniu uprawnień do emisji CO2" - powiedział Morawiecki.