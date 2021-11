Morawiecki: Polska jest liderem elektromobilności w Europie

Inwestycja w elektromobilność perfekcyjnie wpisuje się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Daje nie tylko nowe miejsca pracy, ale tworzy możliwość rozwoju technologii, innowacyjności i kreatywności w całej Polsce – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki w Stalowej Woli.

W czwartek w Stalowej Woli została ogłoszona inwestycja koreańskiej firmy SK Nexilis, czołowego eksperta w dziedzinie wytwarzania folii miedzianej, kluczowego materiału do produkcji wyświetlaczy i rozwiązań użytych w akumulatorów EV.



Dodał, że Polska jest już liderem elektromobilności w Europie.



- To bardzo intensywny i szybki rozwój infrastruktury drogowej i powiatowej oraz gminnej, ale także ekspresowej, ale też rozwój infrastruktury energetycznej tworzy dobrą przestrzeń do inwestycji w Polsce, dających niski poziom bezrobocia w naszym kraju i to w momencie wychodzenia z pandemii, której - mam nadzieję - wkrótce się pozbędziemy - mówił szef rządu.