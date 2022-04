Morawiecki: Polska nie podda się szantażowi Putina w sprawie płatności za gaz

Polska nie podda się szantażowi prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie płatności za gaz – podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Zaapelował m.in. do kanclerzy Niemiec i Austrii, aby także mu nie ulegli.

Na pytanie zadane na konferencji prasowej w Otwocku, czy Polska będzie płaciła za gaz w rublach, premier Morawiecki odpowiedział, że "jeżeli taki szantaż będzie zastosowany wobec Polski, to my się temu szantażowi nie poddamy".

"Jednocześnie apeluję do kanclerza Niemiec, do kanclerza Austrii i innych, aby także nie poddawali się szantażowi ze strony Putina" - dodał premier.

Wydany w czwartek przez prezydenta Rosji Władimira Putina dekret przewiduje, że od początku kwietnia zagraniczni nabywcy z "nieprzyjaznych państw" mają płacić za dostawy rosyjskiego gazu ziemnego w rublach albo dostawy paliwa z Rosji zostaną wstrzymane.

Szef rządu podkreślił, że Putin chce złamać unijne sankcje.

"Sankcje muszą być przestrzegane, muszą być szczelne. Ten system musi być szczelny. Nie możemy doprowadzić do jego osłabienia, to wszystko jest krytycznie ważne" - powiedział.

"Pamiętajmy, na Ukrainie dzień to jest nasz tydzień. Na Ukrainie jedna godzina to tak jak nasz dzień. Tam czas biegnie dzisiaj szybciej. My wyłączamy telewizory, a tam wojna nadal się toczy" - zwrócił uwagę Morawiecki.