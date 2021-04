Morawiecki: wzywamy Niemcy, by zrezygnowały z Nord Stream 2

Nord Stream 2 jest projektem, który destabilizuje Europę; wzywamy Niemcy, aby z niego zrezygnowały - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Słowenii Janezem Janszą. Morawiecki zaapelował też do parlamentu o przegłosowanie regulacji dot. zasobów własnych w budżecie UE.

W czwartek szef polskiego rządu spotkał się w Warszawie z premierem Słowenii Janezem Janszą. Słowenia od lipca br. obejmie półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Podczas spotkania - jak mówił Morawiecki - omówiono, jak ma wyglądać słoweńska prezydencja, a także rozmawiano o bieżących problemach. "Przed nami jest nowy rozdział UE kiedy chcemy odbudować Europę po pandemii Covid-19 - oświadczył Morawiecki.

Podkreślił, że Polska ma grono wypróbowanych sojuszników i do tego grona należy Słowenia. Wskazał na współpracę na polu gospodarczym, politycznym i ogólnoeuropejskim. "Staramy się tak kształtować wspólnie agendę europejską, aby odpowiadała ona na bieżące obawy obywateli Europy, naszych państw - Słowenii, Polski, a także na wyzwania dnia jutrzejszego" - mówił szef polskiego rządu.

Jak mówił, "Polska i Słowenia skutecznie domagały się przyspieszenia dystrybucji szczepionek". "I tutaj nasza presja na Komisję Europejską, na Radę Europejską była bardzo skuteczna, mamy dzisiaj coraz więcej dostępnych szczepionek" - dodał Morawiecki.

Morawiecki na konferencji odniósł się też do sprawy budowy gazociągu Nord Stream 2, mówił, że to temat, który w Europie cały czas jest "raną" i "należy załatwić go tak, aby solidarność europejska nie ucierpiała".

Podkreślił, że "Nord Stream 2 jest niemiecko-rosyjskim projektem, który destabilizuje Europę i zmniejsza bezpieczeństwo Europy". "Wzywamy Niemcy, aby zrezygnowały z tego projektu, żeby przestały dalej wpływać na faktyczną destabilizację w tej części Europy, bo może być to bardzo groźne dla Unii Europejskiej i dla wielu państw tego regionu" - apelował szef polskiego rządu.

Morawiecki przekazał, że rozmowa z Janszą dotyczyła także programów, na które składa się Krajowy Plan Odbudowy.

"I tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że cała Europa jest tuż przed wejściem w Program Odbudowy. Ja mam nadzieję - i tutaj rząd apeluje do parlamentu o przegłosowanie tych regulacji dotyczących środków własnych, bo to one otwierają drzwi nie tylko do Krajowego Programu Odbudowy, ale również do umowy partnerstwa, czyli wszystkich środków unijnych" - powiedział szef polskiego rządu.

Premier podkreślił również, że obecnie jedną z kluczowych kwestii jest także wzmacnianie odporności na zewnętrzne ataki. Poinformował, że rozmawiał z premierem Janszą m.in. o sytuacji na Ukrainie, Białorusi oraz o pojawiających się ze strony Wschodu atakach cybernetycznych.

Morawiecki dziękował Janszy za to, że zdecydował się uczynić cyberbezpieczeństwo jednym z kluczowych priorytetów słoweńskiej prezydencji w Radzie UE.

Premier Słowenii z kolei podkreślił, że jego czwartkowa wizyta w Warszawie jest potwierdzeniem naszych bardzo dobrych relacji Polski i Słowenii. "W imieniu słoweńskiego rządu mogę powiedzieć, że w postaci Polski mamy wielkiego przyjaciela" - powiedział szef słoweńskiego rządu.

Wymienił trzy główne priorytety Słowenii, która przygotowuje się do objęcia w połowie roku prezydencji w Radzie Unii Europejskiej - przygotowanie Europy na ewentualne zagrożenia: możliwe nowe pandemie, sprawę bezpieczeństwa cybernetycznego oraz rozmowę i przyszłości Europy.

Jansza ocenił, że współpraca gospodarcza z Polską rozwija się i jest na dobrym poziomie - 2 mld euro. Zaznaczył, że pomimo pandemii ten poziom wymiany handlowej nie zmniejsza się.

Pogratulował szefowi polskiego rządu "wspaniałej organizacji walki z epidemią". "Polska odnotowała najniższy spadek gospodarczy w tym czasie, a szczególnie w pierwszej fali Polska pomagała również Słowenii. I bardzo za to dziękujemy" - powiedział.

Jansza podkreślił, że w przyszłości Słowenia będzie chciała pogłębić współpracę z Polską w zakresie gospodarki, kultury, wiedzy, nauki i szkolnictwa.