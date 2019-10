Morska energetyka wiatrowa, czyli 200 mld zł do wydania - najlepiej w Polsce

Program morskiej energetyki wiatrowej jest również – a może i przede wszystkim? - programem rozwoju gospodarki nawet na miarę niegdysiejszej elektryfikacji Polski – Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu wskazuje, że możemy mierzyć wysoko.

- Nadal nie ma ostatecznej decyzji, jak perspektywicznie budować polską energetykę - to duże utrudnienie. A atuty ARP? Prawie 100 proc. wytwarzania komponentów stalowych dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce skupiliśmy w swoim ręku.- Owszem. Wieże i fundamenty są produkowane, jest naprawdę niezły park maszynowy do wykorzystania. Grzechem byłoby dopuścić do utraty tych kompetencji, by potem na gwałt poszukiwać wykonawców... Jeśli branża nie przetrwa ostatnich, jak sądzę, lat posuchy, to już nie będzie z czego budować.Analizujemy nasze aktywa, zoptymalizujemy ich wykorzystanie, zdefiniujemy ich rolę w łańcuchu wartości. Także w szerszym kontekście: w Gdańsku spawamy wieże, ale „na koniec dnia” chcielibyśmy tam też robić kompletne statki - w tym do obsługi naszej morskiej energetyki wiatrowej.- Wszyscy oficjalni udziałowcy nowej spółki należą do Doliny Lotnicznej. Są w niej rozmaite typy firm. Globalni gracze - typu Pratt & Whitney, Lockheed Martin, Leonardo - wytwarzają produkt końcowy. Kooperanci – z Polski i zagranicy – wykonują fragmenty konstrukcji, nierzadko wcale nie złożone agregaty, lecz proste części.Dobrze, że mamy w Polsce stosowne kompetencje, szkolą się kadry, rośnie PKB i są miejsca pracy, ale własność intelektualna produktu końcowego pozostaje w rękach międzynarodowego koncernu.To raczej reguła, choć jedna z firm, które weszła do naszego konsorcjum, produkuje samoloty bezzałogowe. Ale żadna spółka ze wspomnianej czwórki nie ma wiedzy, zdolności organizacyjnych ani finansowych, by stworzyć bardzo skomplikowany projekt.- Niedawno na spotkaniu roboczym naszego porozumienia zarysowała nam się jedna z nisz… Kiedyś Airbus na Okęciu robił drzwi do samolotu pasażerskiego - wbrew pozorom bardzo skomplikowany produkt; żadna ze wspomnianych firm samodzielnie nie byłaby w stanie go wykonać.Uzupełniając się, dokładając do tego kompetencje produkcyjne, techniczne i projektowe ARP i Instytutu Lotnictwa, możemy jednak powalczyć o bardziej złożony produkt, z większą marżą.A ośrodek badawczy? Chcemy wybudować obiekt, wyposażyć go w oprzyrządowanie do prób statycznych i w locie, a także przygotować przestrzeń do produkcji bardziej skomplikowanych komponentów lotniczych - dla czwórki firm w naszym aliansie, ale i dla innych chętnych.- Jakiś czas temu Instytut Lotnictwa wyszedł z propozycją produkcji samolotu ILX-34 (do 10 miejsc) – konkurenta bardzo udanego szwajcarskiego Pilatusa PC12.Tyle że w Polsce de facto nie ma dziś żadnego miejsca, gdzie można by taki kompletny płatowiec w rodzimej firmie wytwarzać w zgodzie z przepisami EASA (European Union Aviation Safety Agency – przyp. red).Było kilka prywatnych przedsiębiorstw z ambicjami produkcji małych samolotów. Jedno z nich jest już de facto bankrutem, a Aero AT Antoniewskiego w Mielcu kilka lat temu przejęli Chińczycy...- Jak najbardziej. Nie ma żadnych szans na skuteczną rynkową konkurencję z kolosami – nie mówiąc już o kosztach takiego projektu - w segmencie dużych samolotów pasażerskich. Nawet Rosjanie, Chińczycy czy Japończycy połamali sobie na tym zęby.Szukamy zatem nisz, by się w nich mocno osadzić. Interesuje nas wpisanie się w złożony łańcuch wartości - ze skomplikowanymi i wysokomarżowymi produktami dla wielkich firm – w rodzaju wlotów powietrza, końców kadłuba, gondoli silnika czy kompletnych stateczników. Tu kompetencje zbudować można.A projekt własnej konstrukcji? Można go zakwalifikować do kategorii samolotu dyspozycyjnego (tzw. general aviation) do 7 ton – m.in. biznesowego, do zastosowań patrolowych; do podobnej klasy, jak dromader, historyczny An-2, PC-12 i wszelkiego typu cessny caravan.To bardzo szeroki wycinek rynku – i chcemy się dostosować do wymogów certyfikacyjnych dla tej kategorii. Nasz kompletny samolot jest na końcu drogi, którą obraliśmy.