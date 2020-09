Morska energetyka wiatrowa. Odważna polska strategia. W tle - porty

- Opowiadamy się za najbardziej wizjonerską, odważną strategią rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Skala jest bardzo ważna. Jeżeli na starcie powiemy, że to minimum 10,4 GW do roku 2040, to myślę, że osiągniemy znacznie więcej, niż gdybyśmy skromnie mówili o 6 GW czy 8 GW - mówi Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, pełnomocnik ds. rozwoju morskiej energetyki.