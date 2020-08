Morska energetyka wiatrowa znajdzie się w centrum strategicznej dyskusji

Kilka debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 2-4 września w Katowicach, zostało dedykowanych energetyce odnawialnej. Jedna z nich będzie dotyczyła morskiej energetyki wiatrowej, a weźmie w niej udział Agata Staniewska, menedżer ds. rozwoju rynku w Polsce, Ørsted, która zaprasza do udziału w dyskusji.

To drugi projekt tej ustawy, pierwszy został upubliczniony w styczniu 2020, a drugi po konsultacjach w lipcu tego roku. Projekty różnią się m.in. tym, że lipcowy zakłada udzielenie wsparcia projektom o mocy 10,9 GW, a nie jak pierwotnie planowano - 9,6 GW, zwiększając z 4,6 GW do 5,9 GW pulę projektów, które mają uzyskać wsparcie na podstawie decyzji Prezesa URE do końca czerwca 2021.- Jeśli Polska chce przyznać wsparcie dla projektów offshore'owych zgodnie z projektem ustawy, czyli w pierwszej fazie dla 5,9 GW na podstawie decyzji Prezesa URE, a dla kolejnych 5 GW via aukcje, to ustawa dedykowana morskiej energetyce wiatrowej, ze względu na bezpieczeństwo proceduralne, musi wejść w życie w tym roku. Znajdujemy się w takiej sytuacji, że zaczynamy się ścigać z czasem- oceniła Agata Staniewska.