Morska Farma Wiatrowa Baltica-2 z umową o przyłączenie

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2, z Grupy Kapitałowej PGE, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy zainstalowanej 1498 MW. To kolejne ważne zadanie, zrealizowane w 2020 roku, przybliżające PGE do uruchomienia pierwszych farm na morzu w ramach Programu Offshore.





Morska farma wiatrowa Baltica-2 będzie zlokalizowana ponad 30 km w głąb morza, na wysokości Ustki i Łeby.

Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej, która jest planowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zgodnie z uzgodnionym w tym roku przez prezesa URE Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2021-2030.

Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 planowane jest przed 2030 rokiem.

Offshore, czyli bardzo ważny segment