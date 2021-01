Morska farma wiatrowa Orlenu z umową na przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej

Spółka Baltic Power z Grupy Orlen podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Umowa gwarantuje, że czysta energia wyprodukowana przez morską farmę wiatrową trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego - podał PKN Orlen.

Wchodząca w skład Grupy Orlen spółka Baltic Power podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

To jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji, gwarantujący, że czysta energia wyprodukowana na morzu trafi do krajowego systemu elektroenergetycznego - przekazał w czwartkowym komunikacie płocki koncern.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przyznał, że koncern w ciągu najbliższych lat chce rozpocząć na Pomorzu produkcję energii elektrycznej, która zasili "nawet milion gospodarstw domowych".

"To olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające znaczącej rozbudowy sieci przesyłowej na północy Polski. Inwestycje w ten segment będą leżały po stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Podpisana umowa to mocny sygnał, że nasz projekt wchodzi w zaawansowaną fazę przygotowań" - podkreślił Obajtek, cytowany w informacji PKN Orlen.



Jak przypomniał koncern, inwestycja będzie zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa.



"Energia elektryczna z farmy wiatrowej będzie wyprowadzona podziemną trasą kablową, prowadzącą od turbin do stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na lądzie. Stacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych powstanie specjalnie na potrzeby odbierania i dalszego przesyłu energii elektrycznej pochodzącej z farm wiatrowych na Bałtyku" - wyjaśnił PKN Orlen.





Jeszcze w listopadzie 2020 r. PKN Orlen ogłosił, iż rozpoczął lądowe badania geologiczne na trasie przyłącza farmy wiatrowej, która ma powstać na Morzu Bałtyckim. Jak podano, możliwe będzie wytyczenie podziemnej trasy kablowej z morza do stacji elektroenergetycznej położonej na lądzie. W informacji o przygotowaniach do budowy farmy wiatrowej koncern informował, że pomiary zostaną wykonane w gminie Choczewo, gdzie powstanie infrastruktura przesyłowa.



PKN Orlen wspomniał w czwartek, że jednym z filarów ogłoszonej pod koniec 2020 r. strategii Orlen2030 jest rozwój obszaru energetyki, poprzez inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła wytwarzania - w tym czasie, czyli do 2030 r., na ten cel, w tym także na morską energetykę wiatrową, Grupa Orlen przeznaczy 47 mld zł.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że Grupa Orlen "jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r." - do 2030 r. koncern o 20 proc. zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz CO2/MWh o 33 proc. z produkcji energii elektrycznej. "Będący w zaawansowanej fazie przygotowania projekt budowy morskiej farmy wiatrowej jest jedną z kluczowych inwestycji dla realizacji tych celów" - oświadczył PKN Orlen.