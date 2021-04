Morskie farmy wiatrowe Polenergii mogą kosztować ponad 18 mld zł

Budowa morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III może kosztować łącznie od 16,13 mld zł do 18,22 mld zł. W spółkach celowych mających budować te farmy po 50 proc. udziałów mają Polenergia i Equinor.

Spółki MFW Bałtyk II i Bałtyk III chcą zbudować dwie morskie farmy wiatrowe o mocy 720 MW każda.

Pozwolenie na budowę farm Bałtyk II i Bałtyk III ma zostać wydane w 2023 r., produkcja energii planowana jest na 2026 r.

Polenergia odpowiada za uzyskanie wszystkich pozwoleń oraz zarządzanie sprawami krajowymi związanymi z rozwojem projektów.

319,6 zł za MWh wystarczy

Od 16 do 18 miliardów złotych



Natomiast dodatkowo w stosunku do wskazanych w poprzednim zdaniu kwot szacowane nakłady na budowę wynoszą od 16,13 mld zł do 18,22 mld zł, z czego dominująca część będzie ponoszona po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęciu fazy budowy.



Polenergia jako wspólnik spółek projektowych będzie zobowiązany do pokrycia części nakładów inwestycyjnych odpowiadającej jej udziałowi w spółkach projektowych z uwzględnieniem kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie nakładów w okresie budowy.



Equinor ma pełnić rolę operatora w fazie rozwoju, budowy i eksploatacji