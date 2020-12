Morskie wiatraki i inteligentne liczniki w Sejmie

Do Sejmu wpłynęły i mają już nadane numery druków sejmowych rządowe projekty dwóch dużych ustaw energetycznych. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzający m.in. obowiązek instalacji liczników energii ze zdalnym odczytem, a drugi to projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zawiera m.in. rozwiązania dotyczące magazynów energii elektrycznej.

W projekcie proponowane jest wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży gazu i energii elektrycznej poza lokalami firm, bez ograniczenia możliwości zawarcia umów na odległość.

Projekt ustawy dedykowanej morskim wiatrakom przewiduje m.in. wspieranie produkcji przez 25 lat, koszty wsparcia miałyby być przenoszone na odbiorców za pośrednictwem istniejącej już opłaty OZE.

Nadchodzą liczniki ze zdalnym odczytem

Wsparcie dla wiatraków na 25 lat