Morskie wiatraki PGE dostaną 1,4 mld euro kredytu od Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) wydał wstępną decyzję kredytową dla projektu MFW Baltica realizowanego przez Polską Grupę Energetyczną (PGE). Łączny pakiet finansowania dla farmy wyniesie 1,4 mld euro.

Budowa farmy będzie się składać z kilku etapów - dla każdego z nich, a więc MFW Baltica – Baltica 2 i Baltica 3 – przewidziano po jednej transzy do uruchomienia w formule Project Finance w wysokości 350 mln euro, a także po jednej transzy do uruchomienia w oparciu o gwarancje instytucji finansowych, banków lub agencji kredytów eksportowych.

PGE buduje farmę razem z duńskim partnerem, spółką Ørsted. Będzie miał on łącznie ok. 2,5 GW mocy zainstalowanej. Baltica 2 zostanie oddana do użytku już w 2027 roku i ma mieć ok. 1,5 GW mocy zainstalowanej, a Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca tej dekady.

- Uzyskanie wstępnej decyzji kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) to znaczący krok dla finansowania budowy największej morskiej farmy na Bałtyku. Obecność uznanego międzynarodowego banku przy finansowaniu projektu to sygnał, że jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych, prowadzone przez nas projekty spełniają najwyższe standardy, a zainteresowanie sektora finansowego we współpracę z PGE w obszarze morskiej energetyki wiatrowej jest naprawdę duże – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

- Dywersyfikacja źródeł energii i uniezależnienie się od paliw kopalnych są kluczowymi zadaniami dla Polski i dla Unii Europejskiej i Morskie Farmy Wiatrowe Baltica są bardzo ważnym projektem realizującym te cele. Wspieranie transformacji energetycznej jest dla EBI priorytetem, gdyż przyspiesza zielony rozwój gospodarczy i tworzy nowe miejsca pracy – podkreśliła wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska.