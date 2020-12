Morskie wiatraki po pierwszym czytaniu

W Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy dedykowanej morskiej energetyce wiatrowej. Komisja przyjęła projekt jednogłośnie po wprowadzeniu do niego pięciu niewielkich poprawek. Posłem sprawozdawcą projektu ustawy offshore'owej została Iwona Arent (PiS). Z harmonogramu porządku obrad 23 posiedzenia Sejmu wynika, że II czytanie projektu ma się odbyć 16 grudnia.

Dwie fazy systemu wsparcia

- Możemy mówić o konstytucji , możemy mówić o historycznej chwili, ale szkoda, że to tak długo trwało. Dwa lata które zmarnowaliście tylko na to, żeby dane czy poszczególne prace przekazywać z jednego ministerstwa do drugiego, co doprowadziło do tego, że firmy, które są potencjalnymi inwestorami, nie mają gotowych projektów - mówił Krzysztof Gadowski z KO- Dzisiaj proponujecie pakiet związany z przyspieszeniem prac inwestorów po to, żeby te projekty jak najszybciej się pojawiły, czemu nie zrobiliście tego przez kilka lat? (...) Gdyby ta ustawa była przygotowana wcześniej, gdybyście skrócili okresy decyzyjne związane z wydawaniem pozwoleń, planów zagospodarowania przestrzennego, to byśmy mieli fajną sprawę, uchronilibyśmy wiele miejsc pracy, inwestycje by już leciały - stwierdził Krzysztof Gadowski.W sumie I czytanie projektu, momentami dosyć złożonego i liczącego 119 artykułów, przebiegło sprawnie. Po mniej więcej czterech godzinach pracy Komisja przyjęła projekt jednogłośnie, wprowadzając pięć niewielkich poprawek. W efekcie projekt zmienił się nieznacznie, wszystkie główne rozwiązania zostały zachowane.Projekt ustawy offshore'owej, którym 16 grudnia 2020 na posiedzeniu plenarnym ma się zająć Sejm (II czytanie), zawiera przepisy dotyczące wspierania produkcji energii elektrycznych wytwarzanej przez morskie farmy wiatrowe.Przyjęty model opiera się na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego, czyli tak jak w przypadku aukcji OZE. Producenci prądu w morskich farmach wiatrowych, którzy zostaną dopuszczeni do systemu, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda. W praktyce oznacza do prawo do pokrycia różnicy pomiędzy ceną energii umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii a rynkową ceną energii.W I fazie systemu, do którego wejście będzie możliwe do 30 czerwca 2021, zakładane jest udzielenie wsparcia dla morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,9 GW. W tej fazie wsparcie ma być przyznawane na mocy decyzji prezesa URE.W II fazie działania systemu wsparcie ma być przydzielane w wyniku aukcji. Zgodnie z projektem mają się one odbyć w 2025 roku (wsparcie dla projektów o mocy do 2,5 GW) i 2027 roku (wsparcie dla projektów o mocy do 2,5 GW). Morskie farmy wiatrowe mają uzyskiwać wsparcie na 25 lat, a koszty tego wsparcia mają być przenoszone na odbiorców za pośrednictwem już istniejącej opłaty OZE.