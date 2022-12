Morskie wiatraki zapewniły sobie wsparcie. To pierwsza taka decyzja w Polsce

PGE i Ørsted otrzymały decyzje Prezesa URE w sprawie cen w kontraktach różnicowych dla obu realizowanych wspólnie etapów MFW Baltica - Baltica 2 i Baltica 3. Decyzje te finalizują ustalanie poziomu wsparcia dla MFW Baltica i są to pierwsze takie rozstrzygnięcia w Polsce.

Indywidualna cena w kontrakcie różnicowym (CfD) dla obu etapów projektu MFW Baltica realizowanego przez PGE i Ørsted została ustalona na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 319,6 zł/MWh; będzie co roku waloryzowana wskaźnikiem inflacji.

Nasze projekty Baltica 2 i Baltica 3 jako pierwsze w Polsce morskie farmy wiatrowe uzyskały pozytywne decyzje Komisji Europejskiej oraz Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia indywidualnego poziomu wsparcia - wskazuje prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Partnerzy projektu MFW Baltica rozpoczęli prace nad pozyskaniem pozwoleń na budowę, które są ostatnimi pozwoleniami wymaganymi przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.



PGE i Ørsted poinformowały, że otrzymały decyzje Prezesa URE w sprawie indywidualnych cen w kontraktach różnicowych dla obu realizowanych wspólnie etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFWBaltica) - Baltica 2 i Baltica 3.

Wcześniej, we wrześniu 2022 roku, wysokość dopuszczalnego poziomu wsparcia dla obu etapów projektu została zatwierdzona przez Komisję Europejską (KE) w wyniku indywidualnej notyfikacji wsparcia dla MFW Baltica.

Projekt MFW Baltica jako pierwszy uzyskał zatwierdzenie wsparcia w ramach CfD

Oznacza to, że po takiej maksymalnie cenie, która jak wszystko na to wskazuje już począwszy od 2022 roku będzie waloryzowana co roku wskaźnikiem inflacji, MFW Baltica będzie mogła sprzedawać prąd w okresie wsparcia.

- Nasze projekty Baltica 2 i Baltica 3 jako pierwsze w Polsce morskie farmy wiatrowe uzyskały pozytywne decyzje Komisji Europejskiej oraz Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia indywidualnego poziomu wsparcia. Dzięki temu zabezpieczony zostanie duży wolumen energii po stałej cenie, z czego skorzystają przede wszystkim odbiorcy energii - komentuje prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

- Wraz z przyjętymi ostatnio przez Sejm zmianami legislacyjnymi, o które zabiegaliśmy jako branża, a które poprawią ekonomikę projektów pierwszej fazy polskiego programu offshore, powstają lepsze warunki do inwestowania w morskie farmy wiatrowe. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w obliczu obecnego, trudnego otoczenia makroekonomicznego - mówi Wojciech Dąbrowski.

Szef PGE podkreśla, że decyzje Prezesa URE o przyznaniu wsparcia dla Baltica 2 i Baltica 3 będą jedną z kluczowych przesłanek dla podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy MFW Baltica.

- Możliwość produkcji czystej energii z projektów na Morzu Bałtyckim stanowi dla Polski wielką szansę. Morska Farma Wiatrowa Baltica o mocy około 2,5 GW jest jednym z pionierskich projektów w kraju i jesteśmy dumni, że jako pierwszy uzyskał zatwierdzenie wsparcia w ramach kontraktu różnicowego – zarówno przez Komisję Europejską jak i Urząd Regulacji Energetyki - mówi Agata Staniewska-Bolesta, dyrektor zarządzająca Ørsted Offshore Polska.

Prace nad pozwoleniami na budowę, czyli coraz bliżej ostatecznej decyzji inwestycyjnej

Uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej, a następnie decyzji Prezesa URE zatwierdzających poziom wsparcia, jest konieczne dla wszystkich projektów realizowanych w tzw. I fazie polskiego programu offshore, które w 2021 roku otrzymały wsparcie w formule kontraktu różnicowego (CfD) decyzją Prezesa URE.

Decyzja KE została wydana w ramach procesu indywidualnej notyfikacji wsparcia dla inwestorów wymaganej unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

PGE i Ørsted złożyły dokumentację związaną z notyfikacją do URE w październiku 2021 roku, skąd następnie trafiła ona do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na początku lutego 2022 roku dokumentacja została przekazana do KE. Decyzja Prezesa URE określająca poziom wsparcia dla projektów finalizuje cały proces.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1 GW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW, ma być oddany w 2027 roku.

Oba etapy MFW Baltica mają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

Partnerzy projektu, jak podano, rozpoczęli prace nad pozyskaniem pozwoleń na budowę, które są ostatnimi pozwoleniami wymaganymi przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.