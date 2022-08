Moskwa: łączny koszt dla budżetu państwa wsparcia dla ciepłownictwa to 9 mld zł

Łączny koszt dla budżetu państwa wsparcia dla ciepłownictwa wyniesie 9 mld zł. Około 7 mld zł otrzymają ciepłownie, a 2 mld zł - gospodarstwa domowe - poinformowała w piątek minister klimatu Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa pytana była w piątek podczas konferencji prasowej, jakie będą całkowite koszty dla budżetu państwa kompleksowych rozwiązań mających obniżyć cenę energii dla odbiorców ciepła oraz jakie konkretnie dopłaty dostaną ciepłownie.

"Ten łączny koszt to jest 9 mld zł w takim podziale, że około 7 mld zł to jest ciepłownictwo nieindywidualne, systemowe, jak i to mniejsze, ale jednak zbiorcze rozwiązane na poziomie gminy w tym pakiecie, a te 2 mld zł to są dodatki indywidualne wypłacane dla gospodarstw indywidualnych" - poinformowała Anna Moskwa.

Odniosła się również do kwestii progu dochodowego przy udzielaniu wsparcia dla gospodarstw domowych.

"Przy dodatku węglowym ten próg dochodowy był, patrząc na odbiorców dodatku osłonowego 1500-2100 zł. Identyfikacje tej grupy to są ci najubożsi. W większości przypadków to ci najubożsi używają węgla. Przypomnę, że gminy weryfikowały dochody na podstawie ustawy o dodatku osłonowym, na podstawie dokumentów, więc de facto zmuszalibyśmy gminę do tej samej czynności. To jest ta sama grupa" - wyjaśniła Anna Moskwa.

Dodała, że "wojna surowcowa, wojna za naszymi granicami i ta podwyżka cen jest zjawiskiem obiektywnym (...) wynika z podwyżki surowca, który na rynku po prostu dużo kosztuje. W związku z tym ta reakcja na poziomie nieracjonalnie rosnącej ceny surowca jest najwłaściwszą i obiektywną(...)" - podkreśliła Anna Moskwa.