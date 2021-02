Mostostal Warszawa debiutuje w Zielonym Indeksie

Emitują relatywnie mało gazów cieplarnianych z bezpośredniej działalności. Gros ich ingerencji w atmosferę i klimat stanowią zrzuty pośrednie pyłów. Im większy zakres robót budowlanych tym większa emisja. Zerwanie takiej korelacji jest trudne - podobnie jak ograniczenie śladu węglowego związanego ze zużywaną energią.

Wskaźniki względnej emisji GHG

Działania obniżające emisje

Zmniejszanie oddziaływania na środowisko

Jak wynika z raportu zarządu, bezpośrednie emisje spółki (zakres 1) w 2019 r. wyniosły 1011,63 ton. W porównaniu z 1072,08 tonami w 2018 r. zmalały o 5,6 proc. Emisje te powstawały głównie w procesie użytkowania floty pojazdów, maszyn i urządzeń na budowach. W 2019 r. spółka zużyła m.in. 317,7 ton oleju napędowego, 52,2 tony benzyny i 2,83 tony gazu LGP.Znacznie większy był z 2019 r. poziom emisji pośrednich GHG - wynosił 3168,94 ton. W porównaniu z emisją 2474,94 ton w 2018 r., wzrosły one o 28 proc. rdr.Emisje pośrednie stanowiły w 2019 r. prawie 76 proc. łącznej emisji spółki. W największej mierze powstają podczas produkcji kupowanej przez spółkę energii elektrycznej i cieplnej, zużywanej w biurach i na budowach. Np. w 2019 r. na budowach zużyto 7375,318 MWh prądu, co spowodowało emisję 2 511,74 ton CO2.W 2019 roku Mostostal Warszawa SA przyczynił się łącznie do emisji 4180,57 ton CO2, o 17,9 proc. większej niż w 2018 r. Wzrost ten ma związek z większą skalą działalności – przychody ze sprzedaży spółki zwiększyły się o 31,7 proc. w porównaniach rdr.Na 1 mln zł przychodów Mostostal Warszawa SA w 2019 roku (1 040,7 mln zł) przypadła emisja 4 ton CO2e. Rok wcześniej był to poziom 4,49 ton, co oznacza poprawę wskaźnika o 10,9 punktów procentowych. Był to efekt podjętych działań na rzecz obniżki zużycia różnych nośników energii i emisji GHG, ale również w dużej mierze wynika ze wzrostu przychodów (o 31,7 proc. rdr).Na 1 mln zł EBITDA w 2019 r. (12,8 mln zł) przypadło 327,6 ton CO2. Rok wcześniej EBITDA była ujemna (-19,2 mln zł), co w dużej mierze wypacza porównanie.Na 1 pracownika zatrudnionego w Mostostal Warszawa SA w 2019 r. (690) przypadła emisja 6,1 ton CO2e, w porównaniu do 6 ton w 2018 r. (591 osób), czyli wyższa o 1,6 pp.Ponieważ w łącznej emisji GHG największy udział mają emisje pochodzące z użytkowanej energii elektrycznej i cieplnej (pośrednie) i spalania paliw (bezpośrednie), zarząd spółki informuje, że „systematycznie podejmuje działania ukierunkowane na efektywne zarządzanie zużyciem energii”.Wśród nich można wymienić:- zakup nowego, mniej energochłonnego sprzętu wykorzystywane do codziennych prac (wiertarki, szlifierki, nożyce itp.) i zamortyzowanego sprzętu elektrycznego na nowy (UPS, komputery stacjonarne, skanery, drukarki),- wymianę źródeł oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu LED. Np. w Mostostalu Płock wymieniono stare oświetlenie w halach produkcyjnych oraz oświetlenie zewnętrzne na energooszczędne, podobnie jak w Mostostalu Kielce (wymiana ponad 90 proc. żarówek starego typu). Sam Mostostal Warszawa przeniósł się (w 2016 r.) do nowego biurowca, który spełnia wymagania stawiane parametrom oświetlania według standardu BREEAM,- wymianę samochodów służbowych na nowsze modele spełniające normy emisji spalin Euro 5 i Euro 6. W Mostostalu Warszawa ok. 90 proc. oleju napędowego zostało spalone przez pojazdy spełniające te najostrzejsze normy emisyjne.Ponadto zużycie energii monitorowane jest przez system podliczników, które mierzą zużycie w newralgicznych miejscach (wentylownia, urządzenia klimatyzacji, ogrzewania, oświetlenia wraz z gniazdami ogólnymi), w celu optymalizacji ich pracy.W 2017 r. przeprowadzono audyt energetyczny, który wykazał potencjalne "obszary do doskonalenia", a zadania, jak zapewnia zarząd, są „w miarę możliwości, sukcesywnie realizowane”.Redukcja emisji to element polityki środowiskowej spółki. Tylko w 2019 r. spółka rozpoczęła szereg działań w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko.W malarniach Mostostalu Kielce używano farb proszkowych, które nie zawierają związków lotnych i przy stosowaniu których – według opinii ich producentów – nie uwalniają się żadne niebezpieczne substancje.W Mostostalu Kielce stosowano też dodatkowe urządzenia filtracyjne dla układu wyciągu gazów spawalniczych, aby ograniczyć emisję szkodliwych gazów i pyłów do powietrza z procesów spawania ręcznego i automatycznego. Skuteczność filtracji zanieczyszczeń wynosi aż 99,5 proc.W Mostostalu Płock wdrożono nowe technologie i rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz ograniczenie emisji pyłów i lotnych związków organicznych, dzięki zakupowi nowych maszyn: przecinarki plazmowej ze stołem oraz piły ramowej.