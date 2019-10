Motor napędowy Energi notuje gorsze wyniki

Grupa Energa, według szacunkowych danych, wypracowała w III kwartale 2019 roku zysk EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek i amortyzacją) na poziomie 484 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, a za pierwszych 9 miesięcy 2019 zysk EBITDA grupy wyniósł 1 742 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. – poinformowała Energa.

Wstępne wyniki grupy po trzech kwartałach 2019 roku

- Energa Obrót rozpoznała w przychodach kwotę 67 mln zł z tytułu rekompensaty finansowej za III kwartał 2019 roku w zamian za utrzymywanie cen z 2018 roku dla wybranych grup klientów (głównie gospodarstwa domowe, jednostki samorządu terytorialnego, szpitale). Ponadto dokonano rekalkulacji kwoty rekompensaty (kwota różnicy cen) oraz korekty przychodów za I półrocze 2019 roku, co pozostało jednak bez większego wpływu na względną neutralność ustawy (ws. cen prądu- red.) na wyniki linii biznesowej zarówno w okresie 9 m-cy jak i III kwartale 2019 roku- podała Energa.W pierwszych 9 miesiącach tego roku, także według szacunkowych danych, grupa Energa dostarczyła klientom (dystrybucja energii elektrycznej) 16 558 GWh wobec 16 927 GWh w ciągu 9 miesięcy 2018 roku.Grupa Energa w pierwszych trzech kwartałach 2019 wyprodukowała 2 776 GWh energii elektrycznej brutto wobec 2 851 GWh w ciągu 9 miesięcy 2018 roku. W tym samym okresie grupa sprzedała w detalu 14 667 GWh energii elektrycznej wobec 14 751 GWh w ciągu 9 miesięcy 2018 roku.W ciągu pierwszych 9 miesięcy grupa Energa wypracowała EBITDA w wysokości 1 742 mln zł, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Za poziom EBITDA Grupy odpowiedzialne były głównie:W tym okresie EBITDA linii biznesowej dystrybucja wyniosła 1 303 mln zł wobec 1 364 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2018 roku.- Było to przede wszystkim efektem niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi, m.in. na skutek wysokich cen energii na pokrycie strat sieciowych, późniejszego wejścia w życie taryfy na rok 2019 (od kwietnia br.) oraz zdarzenia jednorazowego z zeszłego roku tj. zmiany metody szacowania sprzedaży niezafakturowanej, co spowodowało w okresie porównywalnym wzrost wyceny szacunków niezafakturowanych sprzedaży i spadek szacunku strat sieciowych. Ponadto linia zanotowała wyższe koszty OPEX, głównie w obszarze świadczeń pracowniczych. Korzystnie zadziałał wzrost przychodów z tytułu przyłączy- poinformowała Energa.EBITDA linii biznesowej wytwarzanie w pierwszych trzech kwartałach 2019 wyniosła 226 mln zł wobec 234 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2018 roku. Energa podała, że ten spadek wyniku to przede wszystkim efekt wyższych kosztów zużycia paliw do produkcji, zakupu uprawnień do emisji oraz kosztów stałych, co zostało częściowo zrównoważone wyższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych.Z kolei EBITDA linii biznesowej sprzedaż w po trzech kwartałach 2019 wyniosła 259 mln zł wobec 50 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2018 roku.- Zwiększenie tego wyniku rok do roku możliwe było dzięki wzrostowi marży na sprzedaży energii elektrycznej (niska baza roku poprzedniego oraz niższe koszty umorzenia praw majątkowych i akcyzy) oraz zdarzeniu jednorazowemu w postaci rozwiązania części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące taryfy G w kwocie 111 mln zł przy jednoczesnym ujęciu rezerwy na ewentualne kary związane z umowami CPA (umowy zakupu tzw. zielonych certyfikatów – red.) minus 31 mln zł- podała Energa.