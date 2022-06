Możemy zaoszczędzić tyle energii, ile rocznie zużywają Chiny

Szybko podjęte działania mogą pomóc zmniejszyć wykorzystanie energii o równowartość całkowitego zapotrzebowania Chin – taki wniosek płynie z dyskusji podczas konferencji Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w której uczestniczyli ministrowie z całego świata.

Podwyższenie aktualnych wysiłków na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej do 4 proc. rocznie może pozwolić na zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii o 95 eksadżuli rocznie do końca obecnego dziesięciolecia.

Taka oszczędność pozwoliłaby na zmniejszenie emisji CO2 na świecie o kolejne 5 mld ton rocznie do 2030 roku, a to ok. 1/3 ilości emisji, jaką należy wyeliminować w tym dziesięcioleciu, jeśli chcemy, aby świat znalazł się na drodze do zerowego poziomu emisji netto do połowy tego wieku.

Ilość zaoszczędzonego gazu wyniosłaby czterokrotność ilości, jaką Unia Europejska zaimportowała z Rosji przez cały zeszły rok, a konsumpcja ropy zmniejszyłaby się o 30 mln baryłek dziennie, czyli trzy razy tyle, ile średnio wyprodukowała Rosja w 2021 roku.

Siódma konferencja Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) skupiła osoby decyzyjne z całego świata. Liderzy z obszarów energii i klimatu debatowali w Sønderborg w Danii, podczas ważnego spotkania ministerialnego, które może przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej.

Najnowsza analiza przeprowadzona przez Międzynarodową Agencję Energetyczną pokazuje, że środki zwiększające efektywność energetyczną mogą szybko i znacznie obniżyć nie tylko rachunki za energię, czy zapotrzebowanie na jej import, ale również emisje gazów cieplarnianych.

Mniejsze wykorzystanie energii

Podczas konferencji eksperci skupili się na sposobach szybkiego wdrożenia rozwiązań mających na celu zmniejszenie wykorzystania energii po to, aby zredukować koszty ponoszone przez konsumentów, wyeliminować zależność od importu energii oraz przyspieszyć postępy na drodze do osiągnięcia celów klimatycznych, a tym samym wspierać tworzenie nowych stanowisk pracy oraz rozwój gospodarczy. Najnowsza analiza MAE podkreśla istotną rolę, jaką efektywność energetyczna oraz oszczędzanie energii odgrywają podczas aktualnego kryzysu energetycznego.

- Efektywność energetyczna jest odpowiedzią na wiele wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Dzięki niej nasze dostawy energii mogą stać się równocześnie tańsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku. Nie wiadomo dlaczego liderzy ze świata biznesu i polityki nie robią w tym kierunku wystarczająco wiele. Wzrost cen ropy w latach 70. zapoczątkował proces zwiększania efektywności energetycznej. W dzisiejszych czasach światowego kryzysu energetycznego ta efektywność powinna stać się główną siłą napędową naszej reakcji na aktualne wydarzenia – stwierdził w trakcie konferencji Fatih Birol, dyrektor zarządzający MAE. - Liderzy spotykający się podczas konferencji MAE powinni sprawić, aby właśnie w tym momencie cały świat zintensyfikował swoje wysiłki na drodze do większej efektywności. W przeciwnym razie możemy nie zareagować na dzisiejszy kryzys w sposób adekwatny i w rezultacie płacić za to wysoką cenę przez wiele kolejnych lat dodał.

- Nie chodzi dziś o to, czy powinniśmy wdrażać na świecie rozwiązania i technologie bardziej efektywne energetyczne, ale jak zamierzamy to zrobić. Zwiększając efektywność energetyczną możemy zlikwidować naszą zależność od rosyjskiej ropy i gazu, jak również przybliżyć się do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Konferencja w Sønderborg oraz spotkanie liderów w obszarach energii i klimatu z różnych sektorów i wszystkich części świata stanowi ważny krok we właściwym kierunku – ocenił Dan Jørgensen, duński minister klimatu, energii i gospodarki komunalnej.

- Jeśli kraje na świecie mają osiągnąć swój cel w obszarze ograniczenia zmian klimatycznych, wdrażanie środków zapewniających efektywność energetyczną musi być naszym priorytetem. Zgodnie ze scenariuszem MAE dotyczącym zerowego poziomu emisji netto, jedna trzecia wymaganej redukcji emisji CO2 musi zostać zapewniona poprzez zwiększenie efektywności energetycznej. Dobra wiadomość jest taka, że rozwiązania zapewniające zwiększenie poziomu efektywności w każdym sektorze są już dostępne. Nie musimy na nie czekać. Musimy natomiast zacząć działać, ponieważ najbardziej zieloną energią jest ta, której nie zużyjemy – zwrócił uwagę Kim Fausing, CEO Grupy Danfoss.

Głównego dnia konferencji, który miał miejsce 8 czerwca, liderzy z sektorów przemysłowego, rządowego oraz społeczeństwa obywatelskiego rozmawiali o kwestiach związanych z budynkami przyszłości, rolą zachowań konsumenckich oraz sposobem na uruchomienie finansowania działań związanych ze zwiększeniem efektywności.

Kolejnego dnia odbyła się sesja za zamkniętymi drzwiami, podczas której ministrowie z całego świata dzielili się najlepszymi praktykami pozwalającymi na przyspieszenie postępów w tym obszarze. Liderzy obradujący w Sønderborg mieli również okazję uczestniczenia w wielu wizytach studyjnych.

Efektywność energetyczna w gospodarce

Podwyższenie aktualnych wysiłków na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej do 4 proc. rocznie może pozwolić na zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii o 95 eksadżuli rocznie do końca obecnego dziesięciolecia w porównaniu do wyniku, jaki pozwoli osiągnąć obecnie obrany poziom. Odpowiada to aktualnemu rocznemu zapotrzebowaniu na energię w Chinach – wynika z najnowszej analizy MAE.

Taka oszczędność pozwoliłaby na zmniejszenie emisji CO2 na świecie o kolejne 5 mld ton rocznie do 2030 roku, a to ok. 1/3 ilości emisji, jaką należy wyeliminować w tym dziesięcioleciu, jeśli chcemy, aby świat znalazł się na drodze do zerowego poziomu emisji netto do połowy tego wieku, co zostało opisane przez MAE w opublikowanej w zeszłym roku mapie drogowej „Net Zero Roadmap”.

Dodatkowe wysiłki na rzecz zwiększenia poziomu efektywności wpłynęłyby również na zmniejszenie wydatków na energię na całym świecie. Dla przykładu same gospodarstwa domowe mogłyby zaoszczędzić aż 650 mld dol. rocznie na rachunkach za energię do końca obecnej dekady w porównaniu do tego, co będą musiały wydać, jeśli obecny poziom wysiłków zostanie utrzymany.

Ilość zaoszczędzonego gazu wyniosłaby czterokrotność ilości, jaką Unia Europejska zaimportowała z Rosji przez cały zeszły rok, a konsumpcja ropy zmniejszyłaby się o 30 mln baryłek dziennie, czyli trzy razy tyle, ile średnio wyprodukowała Rosja w 2021 roku.

Zwiększenie efektywności do tego poziomu pozwoliłoby stworzyć 10 mln dodatkowych miejsc pracy w takich obszarach jak modernizacja budynków, produkcja czy infrastruktura transportowa.

Raport MAE ukazuje znaczące szanse na szybki przyrost efektywności energetycznej we wszystkich sektorach gospodarki na świecie. Większość z nich zakłada wykorzystanie aktualnie istniejących technologii, a inwestycje z nimi związane zwróciłyby się w pełni dzięki niższym kosztom eksploatacji, szczególnie przy dzisiejszych wysokich cenach energii.

Do 2030 roku udałoby się wyeliminować ok. 1/3 zapotrzebowania na energię, poprzez stosowanie urządzeń bardziej efektywnych energetycznie – od klimatyzatorów po samochody.

Kolejne 20 proc. udałoby się zapewnić dzięki elektryfikacji, czyli m.in. korzystaniu z pomp ciepła czy samochodów elektrycznych. Większość pozostałej części można byłoby wyeliminować dzięki cyfryzacji i wykorzystaniu bardziej efektywnych materiałów w przemyśle.

Najnowsza analiza uzupełnia informacje dotyczące niezwykle ważnej roli, jaką odgrywają efektywność energetyczna oraz oszczędność energii opisane w niedawno opublikowanych przez MAE 10-punktowym planie zmniejszenia zależności UE od rosyjskiego gazu oraz 10-punktowym planie zmniejszenia korzystania z ropy, jak również w dokumencie "Jak zaoszczędzić, zmniejszyć zależność od rosyjskiej energii, wesprzeć Ukrainę i pomóc planecie", który opracowano we współpracy z Komisją Europejską.

W siódmej międzynarodowej konferencji MAE dotyczącej efektywności energetycznej, zorganizowanej w dniach 7-9 czerwca w duńskim Sønderborg, wzięło udział 25 ministrów z krajów z całego świata, m.in. z Danii, Egiptu, Indonezji, Irlandii, Niemiec, Nigerii, Nowej Zelandii, Panamy, Polski, Senegalu, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. W konferencji uczestniczyli również Komisarz ds. Infrastruktury i Energetyki Unii Afrykańskiej Amani Abou-Zeid oraz europejska komisarz ds. energii Kadri Simson. W dyskusjach udział wzięły także osoby decyzyjne z obszarów przemysłu, finansów, organizacji międzynarodowych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Tegoroczna konferencja zorganizowana została przez Międzynarodową Agencję Energetyczną oraz duńskie Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej, przy wsparciu duńskiej firmy inżynieryjnej Danfoss.