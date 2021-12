Możliwa obniżka akcyzy na olej opałowy

Poprawki przewidujące obniżenie akcyzy na olej opałowy zaproponował w czwartek Senat do ustawy obniżającej akcyzę na paliwa i energię. Ustawa ta jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu. Ustawa wróci teraz do Sejmu w celu rozpatrzenia propozycji Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej sprzedawanej gospodarstwom domowym od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. oraz obniżkę stawki tego podatku dla innych odbiorców.

Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Senat w czwartek jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wraz z poprawkami; za przyjęciem noweli zagłosowało 96 senatorów.

Senat odrzucił wcześniej wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Początkowo senackie Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które zajmowały się ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, proponowały przyjęcie ustawy bez poprawek, ale na posiedzeniu plenarnym zgłoszono poprawki obniżające akcyzę na olej.

Rząd negatywnie odniósł się do propozycji Senatu. Jak argumentował wiceminister finansów Piotr Patkowski, stawka zaproponowana w poprawce jest poniżej stawek dopuszczanych przez UE, a ponadto wprowadzenie takiej zmiany mogłyby prowadzić do rozszczelnienia pakietu paliwowego.

Przewiduje także obniżkę stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia tego roku i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. Jak wynika z uzasadnienia, ze względu na uregulowania unijne konieczna jest podwyżka stawek akcyzy na początku roku, choć i tak będą one niższe niż obowiązujące obecnie.

Ponadto, ustawa czasowo (od 1 stycznia do 31 maja 2022) wyłącza sprzedaż paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej.

Ustawa przewiduje także, iż sprzedawcy paliw oraz energii elektrycznej odbiorcy końcowemu będą zobowiązani w czytelny sposób poinformować klientów o wprowadzonych obniżkach.

Według uzasadnienia ustawy po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT - o 10 gr), a od 1 stycznia do 31 maja - o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia - o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).

Według Oceny Skutków Regulacji łączny koszt dla budżetu proponowanych zmian to ponad 1,5 mld zł.

Ustawa przewiduje także rozszerzenie rekompensat dla podmiotów dotkniętych stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią: będą mogły je otrzymać nie tylko firmy, ale także np. związki wyznaniowe.

Zmienią się także przepisy ustawy o systemie instytucji rozwoju, w konsekwencji których Rada Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19 oraz w powiązaniu z zapisami ustawy o ochronie granicy państwowej, może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego. Wśród zadań PFR może się znaleźć m.in. udzielanie wsparcia bezzwrotnego. Z kolei PFR może zawrzeć z wojewodami, na "obszarze właściwości których wprowadzono zakaz", porozumienie dotyczące obsługi wsparcia finansowego. Chodzi o zakaz przebywania na terenie objętym działaniem ustawy.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.