Możliwe są dalsze ułatwienia w budowie lądowych farm wiatrowych

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ocenia, że rozwój nowych lądowych farm wiatrowych na zasadach określonych przez zliberalizowaną ustawę 10H do czasu ich uruchomienia może zająć nawet dekadę i aby przyspieszyć inwestycje oczekuje uproszczenia wydawania pozwoleń.

Liberalizacja tzw. ustawy 10H, dotyczącej zasad lokalizacji lądowych farm wiatrowych, oznacza dla branży nowe prawne ramy działania.

- Proces, w który musimy się teraz wpisać z realizacją nowych inwestycji jest bardzo długotrwały. Wydaje się, że kluczowe jest przyspieszenie permittingu, czyli wydawania zezwoleń i w rezultacie przyspieszenie przygotowywania projektów - ocenia Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

PSEW ocenia, że konieczne jest skrócenia czasu planowania przestrzennego, wydawania decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę dla lądowych farm wiatrowych.

O warunkach rozwoju lądowej energetyki wiatrowej będziemy rozmawiali podczas debaty "Energetyka wiatrowa na lądzie" na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (24-26 kwietnia 2023).

Wprowadzone regulacje oznaczają długotrwałą realizację nowych projektów wiatrowych

- W przypadku lądowej energetyki wiatrowej skończyliśmy przygotowywać projekty, które były rozpoczęte jeszcze przed rokiem 2016 i dopiero teraz po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę 10H, co nastąpi 23 kwietnia, jesteśmy w stanie zacząć przygotowywać projekty na nowych zasadach określonych przez rząd - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

- Proces, w który musimy się teraz wpisać z realizacją nowych inwestycji, jest bardzo długotrwały. Realizacja inwestycji w nowym reżimie prawnym rozciąga się w czasie do 7-9 lat, a wręcz do 10-12 lat. Wydaje się, że kluczowe jest przyspieszenie permittingu, czyli wydawania zezwoleń i w rezultacie przyspieszenie przygotowywania tych projektów - ocenia Janusz Gajowiecki.

Zaznacza, że PSEW widzi konieczność skrócenia czasu planowania przestrzennego, wydawania decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę tak, żeby sprostać celowi na 2030 rok, który dla lądowej energetyki wiatrowej, według scenariusza podanego przez resort klimatu, ma wynosić 14 GW mocy zainstalowanej.

- Przygotowywana ustawa o planowaniu przestrzenny przyspiesza procesy planistyczne, niemniej nie bierze pod uwagę energetyki wiatrowej na lądzie. Liczę na wsparcie polskiego parlamentu tak, aby również regulacje które są przewidziane dla fotowoltaiki czy dla biogazowni również były częściowo lub w całości przyjęte dla farm wiatrowych na lądzie - twierdzi Janusz Gajowiecki.

Zdaniem PSEW wyłączanie wiatraków dla bilansowania systemu powinno być usługą regulacyjną

Szef PSEW odniósł się też do kwestii planowanego uregulowania redysponowania farm wiatrowych, czyli wyłączania ich z pracy w przypadku występowania nadwyżki mocy w systemie i braku innych możliwości zbilansowania podaży i popytu na moc niż takie wyłączenia.

- Branża wiatrowa popiera redysponowanie. Nie widzimy tu problemu. Redysponowanie w wielu krajach występuje od lat. Uregulowane redysponowanie oznaczałoby dla PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne - red.) i inwestorów dużo jaśniejszą sytuację niż obecna w kwestii rozliczania strat inwestorów wynikających z redysponowania. Oczywiście także obecnie można w różny sposób rozliczać redysponowanie, ale to nie są łatwe rozwiązania - komentował Janusz Gajowiecki.

Zaznaczył, że zdaniem branży redysponowanie farm wiatrowych to nie powinna być prosta redukcja mocy tylko usługa regulacyjna wykonywana na zasadach rynkowych, wybierająca do redukcji mocy farmy, które mogą to zrobić najtaniej, ale proporcjonalnie.

- Nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że jedna farma wiatrowa jest cały czas wyłączana, bo to nie jest korzystne ani dla operatora farmy wiatrowej, ani dla maszyn które tam pracują - powiedział Janusz Gajowiecki.