Można przyśpieszyć wzrost efektywności energetycznej w Polsce

Polska wciąż musi gonić kraje starej Unii Europejskiej pod względem efektywności energetycznej. Zdaniem ekspertów poprawie efektywności energetycznej pomógłby rozwój firm typu ESCO, które są bardzo popularne np. w Niemczech.

Tradycyjny model inwestycji w poprawę efektywności energetycznej zakłada zaangażowanie własnych środków finansowych, których zwrot następuje po ok. 3-4 latach i więcej. ESCO to model działania, w którym specjalistyczne firmy oferują wdrożenie różnych przedsięwzięć, obniżających zapotrzebowanie na energię w zakładzie produkcyjnym, bez konieczności angażowania przez klienta własnych zasobów kadrowych i finansowych.- Realizacja inwestycji energooszczędnych w modelu ESCO pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej w branży w czasach spowolnienia gospodarczego bez konieczność ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Współpraca z firmą ESCO umożliwia realizację energooszczędnych inwestycji w najlepszy możliwy sposób, minimalizując ryzyka techniczne czy finansowe projektu - wskazuje Piotr Danielski z DB Energy.Przy projektach ESCO, koszty inwestycji pokrywa firma ESCO, dzieląc się z klientem oszczędnościami. Klient uzyskuje część pieniędzy wynikających z osiągniętych oszczędności energii już w pierwszym roku po realizacji projektu, ma więc wolne środki finansowe do wykorzystania na inne projekty.- Kontrakty w tym modelu nie muszą zwiększać poziomu zobowiązań klienta, mogą być pozabilansowe, będąc czasami dobrym środkiem umożliwiającym szybkie zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa, gdyż oszczędności widoczne są w rachunku zysków i strat natychmiast po wdrożeniu inwestycji. To również sposób na przeniesienie odpowiedzialności finansowej, za inwestycje i jej efekty, na podmiot zewnętrzny - wyjaśnia Piotr Danielski.Według ostatnich szacunków globalny rynek ESCO wyceniany jest na prawie 27 mld dolarów, z czego ponad połowa tego typu usług świadczona jest w Chinach. Drugim co do wielkości rynkiem są Stany Zjednoczone z przychodami na poziomie blisko 7 mld dolarów rocznie, a na trzecim miejscu plasuje się Unia Europejska z przychodami rzędu około 3 mld dolarów, z czego większość tej kwoty dotyczy samych Niemiec.Najszybciej rosnące rynki w Europie to Niemcy, Czechy, Austria i Węgry. W ubiegłym roku Polska także dołączyła do peletonu! Wartość polskiego rynku ESCO szacuje się na 200 mln euro.