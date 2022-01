Można zaoszczędzić na prądzie i gazie. Popularność takich inwestycji będzie rosła

W 2022 r., kiedy ceny energii elektrycznej oraz nośników energii znacząco wzrosną, spodziewamy się wzmożonego zainteresowania inwestycjami w poprawę efektywności energetycznej celem wygenerowania oszczędności przez przedsiębiorców - mówi WNP.PL Bartosz Krysta członek zarządu, dyrektor ds. handlu Veolia Energy Contracting Poland, członek zarządu Veolia Energia Warszawa.

Interwencja ustawodawcy

Świadomość rośnie

Projekty w przygotowaniu

Ma to taki skutek, że naraża podmioty zobowiązane na ryzyko surowych kar w przypadku nienabycia świadectw pochodzenia, których de facto nabyć nie będą mogły, wobec ich niewystarczającej podaży na rynku.- Wyżej opisane „rozregulowanie” rynku stwarza zagrożenie dla podmiotów zobowiązanych, i z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do wzrostu kosztów funkcjonowania tych podmiotów. Ten zaś znajdzie przełożenie na odbiorcach, którzy i tak doświadczają niespotykanych dotąd wzrostów kosztów za energię elektryczną, cieplną i gaz przekonuje Bartosz Krysta.Jego zdaniem kładzie się to również cieniem na funkcjonowanie całego mechanizmu i zachęca do spekulacji na prawach majątkowych.- Stąd, oczekiwałbym w krótkim czasie interwencji ustawodawcy, mającej na celu doprowadzenie cen białych certyfikatów do poziomu nie przekraczającego wartości opłaty zastępczej. Tylko taka interwencja, w warunkach rozregulowanego rynku, charakteryzującego się dużym niedoborem podaży świadectw pochodzenia, może doprowadzić do porządku i stabilizacji rynku, a co najważniejsze zapobiec nieuzasadnionym wzrostom cen dla przedsiębiorstw energetycznych i ich klientów - dodaje Bartosz Krysta.Bartosz Krysta dostrzega rosnącą świadomość konieczności poprawy efektywności energetycznej. W 2022 roku, kiedy ceny energii elektrycznej oraz nośników energii znacząco wzrosną, spodziewa się wzmożonego zainteresowania inwestycjami w poprawę efektywności energetycznej, celem wygenerowania oszczędności przez przedsiębiorców.- Posługując się przykładem Veolii w Polsce, o tyle szczególnym, że jako aktywny podmiot na rynku energii, jesteśmy niejako na pierwszym froncie jeżeli chodzi o poprawę efektywności energetycznej – tylko ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty związane z modernizacją sieci ciepłowniczych, poprawą sprawności wytwarzania energii, zagospodarowanie ciepła odpadowego, bardzo istotnie redukując nasze koszty operacyjne - zapewnia Bartosz Krysta.Obecnie Veolia realizuje szereg projektów w zakresie efektywności energetycznej.Firma przyjęła dedykowaną strategię z horyzontem do 2030 roku - całkowite odejście od wykorzystania węgla i od 2050 r. - prowadzenie działalności z zerową emisją dwutlenku węgla.Trwają prace nad konkretnymi projektami inwestycyjnymi, w tym rozwojem wysokosprawnej kogeneracji gazowej, wykorzystaniem paliw alternatywnych, wykorzystaniem biomasy i innych odnawialnych zasobów energii, które przyczynią się do dalszej poprawy efektywności energetycznej aktywów grupy.- Spodziewam się, że po przedsiębiorstwach energetycznych przyjdzie kolej na odbiorców energii, którzy wraz z rosnącymi kosztami dostaw energii, będą szukali sposobu na oszczędności, zwiększając swoją efektywność energetyczną - podsumowuje Bartosz Krysta.