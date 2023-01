Można znacząco zmniejszyć koszty zakupu energii. Te zakłady pokazują, jak to zrobić

Obecna sytuacja na rynku energii wymusza na odbiorcach przemysłowych poszukiwania sposobów obniżenia kosztów zakupu energii. Przynoszącym duże korzyści rozwiązaniem jest świadczenie usług DSR. Z takiej możliwości korzysta np. Grupa Messer, producent gazów przemysłowych.

W ramach programu DSR (Demand Side Response) odbiorcy energii deklarują gotowość do czasowego ograniczenia jej poboru w sytuacjach krytycznych spadków rezerw, w zamian za wynagrodzenie.

Jedną z firm działających w Polsce i uczestniczących w usłudze DSR jest Grupa Messer.

Korzyści Messer ze współpracy z Enel X i udziału w programie DSR są przede wszystkim finansowe. Spółki są wynagradzane za gotowość do redukcji poboru energii.

Po ostatniej aukcji rocznej na 2027 r., średnie roczne wynagrodzenie które mogą otrzymać odbiorcy w latach 2024 - 2027 będzie o blisko 50 proc. wyższe niż w pierwszych trzech latach funkcjonowania rynku mocy (lata 2021-2023).

Potrzebne rozwiązanie -zdolność do redukcji poboru mocy na wezwanie

- Warunkiem udziału w programach DSR, a równocześnie do pobierania należnej gratyfikacji finansowej, jest zdolność do redukcji poboru mocy na wezwanie PSE, w sytuacji, kiedy poziom jej rezerw spadnie poniżej dopuszczalnego minimum. Stan krajowego systemu elektroenergetycznego, dotychczasowe doświadczenia oraz warunki umów, jakie zawieramy z firmami chcącymi przystąpić do programów DSR wskazują, że wezwania do redukcji mogą być występować bardzo rzadko, gdy nie ma już dostępnych innych rezerw mocy. W pierwszej kolejności wykorzystuje rezerwy dostępne na rynku energii i rynku bilansującym, usługi systemowe oraz możliwości zwiększenia importu. Dopiero jeśli sytuacja w systemie jest na tyle krytyczna, że może prowadzić do blackoutu PSE może ogłosić tzw. okresy zagrożenia na rynku mocy – z co najmniej 8 godzinnym wyprzedzeniem. Samą zdolność do redukcji odbiorcy muszą jednak wykazać podczas testów (nie częściej niż raz na kwartał), aby operator mógł mieć pewność że w krytycznej sytuacji może liczyć na zakontraktowaną moc - tłumaczy Jacek Misiejuk, prezes Enel X, największego agregatora usług DSR w Polsce.

Od 2017 r. Enel X przeprowadził już łącznie 65 skutecznych testów redukcji poboru mocy, w których średnie wykonanie zakontraktowanego poziomu redukcji wyniosło 130 proc.

- Pojawiają się opinie, że wezwania do redukcji występują niezmiernie rzadko, to DSR jest niepotrzebny i być może PSE niepotrzebnie ponosi jego koszty. Tymczasem jest to najbardziej efektywny środek zapobiegania deficytom mocy w warunkach, w których zabraknie innych mechanizmów rynkowych dla zapobieganiu blackoutowi. Ponieważ te sytuacje są bardzo rzadkie, inwestycje w sieci czy źródła wytwórcze byłyby dużo bardziej kosztowne i mniej efektywne - zapewnia Jacek Misiejuk.

Energochłonna produkcja gazów. Można ograniczyć koszty

Jak działa DSR najlepiej widać na konkretnych przykładach. Jedną z firm uczestniczących w usłudze DSR jest Grupa Messer.

- Argumentem za włączeniem się w program DSR była chęć wsparcia polskiego systemu elektroenergetycznego. Oprócz tego ważnym czynnikiem jest również dodatkowy przychód dla naszych zakładów, który uzyskujemy dzięki świadczeniu usługi DSR - mówi Michał Przybyszewski, dyrektor techniczny spółek Messer w Polsce.

Strony nie podają wartości kontraktu, ale Michał Przybyszewski przyznaje, że korzyści finansowe dla Grupy Messer uzyskiwane dzięki usłudze DSR są pozycją widoczną w budżecie grupy.

Grupa Messer to producent i dystrybutor gazów przemysłowych, medycznych i innych gazów specjalistycznych, działający w Europie, Azji, obydwu Amerykach i Afryce.

W Polsce reprezentowany jest przez spółki Messer Polska, Eloros oraz MP Production (MPP).

W zakładach w Rybniku i Turku w procesie kriogenicznego rozkładu powietrza uzyskiwany jest tlen, azot i argon w jakości technicznej, spożywczej i medycznej, natomiast zakład w Kędzierzynie to wytwórnia ciekłego CO2.

Duża konsumpcja energii na potrzeby silników elektrycznych

Grupa Messer jest dużym konsumentem energii elektrycznej, a w obecnej sytuacji rosnących kosztów energii, ważnym wyzwaniem jest więc obniżanie tych kosztów.

Energia elektryczna jest jedynym źródłem zasilania zakładów produkcyjnych, a jej koszt sięga 70-80 proc. kosztów produkcji.

Odbiorcami praktycznie całej energii wykorzystywanej w zakładach produkcyjnych są silniki elektryczne wymagające dużej mocy rozruchowej, pobierające stałą dużą ilość energii.

Zakłady podłączone są bezpośrednio do sieci wysokiego napięcia, a wykorzystanie własnej generacji jest obecnie w praktyce niemożliwe.

- Zaczynaliśmy od nieco mniejszej redukcji niż obecnie, ale wyniki przeprowadzonych testów pokazały, że możemy nasze potrzeby zredukować w większym stopniu. Oznacza to, że wyłączamy praktycznie całe zakłady i redukujemy nasze potrzeby niemal do zera - tłumaczy Michał Przybyszewski.

Jak wyjaśnia, ze względu na specyfikę zastosowanej technologii w zakładach grupy nie ma zbyt dużych możliwości regulacyjnych, dlatego produkcja jest całkowicie wyłączana. Nie oznacza to jednak przerw w dostawach produktów Grupy Messer do klientów. Zakłady produkcyjne posiadają magazyny produktów gotowych, dzięki czemu dostawy produktów do obiorców są nadal możliwe.

Świadczenie usług DSR nie jest uciążliwe. Oferta dla każdego

- Przez kilka lat współpracy z Enel X mieliśmy tylko redukcje testowe, a przed wejściem do programu DSR musieliśmy przeprowadzić redukcję kontrolną. W obecnej edycji programu są przywołania testowe, jednogodzinne oraz jesienią 2022 roku było wezwanie PSE do wykonania redukcji w związku z pojawienie się krytycznego deficytu mocy w systemie - informuje Michał Przybyszewski.

Kiedy ze względu na epidemię COVID nie mogliśmy przerwać produkcji tlenu medycznego, Enel X poprosił innych odbiorców o zwiększenie redukcji, tak aby test został wykonany bez naszego udziału.

Kilkuletnia umowa korzystna dla obu jej stron

Wezwania testowe są przeprowadzane nie częściej niż raz na kwartał i trwają godzinę. W tym okresie wyłączane są instalacje produkcyjne w zakładach grupy Messer. Zgodnie z zasadami programu DSR, wyłączenia mogą być przeprowadzone tylko w dni robocze w godzinach godz. od 7 do 22.

- Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Enel X. Elastyczne podejście agregatora pozwala nam spełniać warunki udziału i zarabiać na programach DSR. Jednocześnie kwestie proceduralne „biurokratyczne” ograniczone są do niezbędnego minimum. Kontakty z Enel X są proste i mało sformalizowane. Bardzo sobie to cenię. Jak najbardziej poleciłbym współpracę z Enel X innym przedsiębiorstwom - podsumowuje Michał Przybyszewski.

