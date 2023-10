Mrożenie cen prądu i gazu. URE zapowiada kontrole

Urząd Regulacji Energetyki zapowiedział w piątek wszczęcie kontroli związanych z odpisami na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Zgodnie z regulacjami chroniącymi odbiorców przed wzrostem cen energii, specjalnych odpisów na Fundusz dokonują wytwórcy i sprzedawcy energii.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki planuje rozpoczęcie kontroli sprawozdań w grudniu 2023 r., przy czym - jak zaznaczył URE - istnieje możliwość skorygowania dokumentów przed rozpoczęciem kontroli, co pozwoli przedsiębiorcom uniknąć ewentualnych kar.

W związku z tym, oraz w odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości podmiotów zobowiązanych do dokonywania odpisu, regulator przygotował wyjaśnienia dotyczące sposobu weryfikacji sprawozdań z wykonania tego obowiązku. Publikacja wyjaśnień ma na celu umożliwienie podmiotom, które podlegają obowiązkowi "odpisowemu", tj. wytwórcom i sprzedawcom energii oraz przedsiębiorstwom wydobywającym gaz ziemny, skorygowania ewentualnych błędów w sprawozdaniach - zaznaczył URE.

Obowiązek dokonywania odpisu na Fundusz dotyczy okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W tym okresie zobowiązani przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego obliczenia wysokości odpisu oraz jego wpłaty na rachunek Funduszu do 10 dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia. Przedsiębiorcy powinni również składać sprawozdania z dokonania odpisu. Podmioty, które nie przestrzegają obowiązku dokonywania odpisu na Fundusz, podlegają karze pieniężnej, którą wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z ustawą wytwórcy i sprzedawcy energii elektrycznej przekazują na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny odpisy, będące nadmiarowym przychodem ze sprzedaży energii, obliczane we wskazany w regulacjach sposób.