Mrożenie cen prądu pogrąży firmy energetyczne? Wyliczenia są alarmujące

Jak podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych, szacowany poziom strat dla spółek obrotu, wynikający z różnicy ceny pomiędzy kosztami wynikającymi z zawartych kontraktów a ceną maksymalną, może wynieść nawet kilkanaście miliardów złotych. Największą część będą stanowić straty spowodowane na sprzedaży energii dla gospodarstw domowych, dla których spółki obrotu przez cały rok sukcesywnie, zgodnie z wytycznymi prezesa URE, kupują energię.

W piątek, 14 października, projekt zakładający maksymalne ceny energii dla małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów, podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych został przyjęty przez Radę Ministrów. Zakłada on, że w przypadku odbiorców uprawnionych, którzy zawarli po dniu 23 lutego 2022 r. umowę sprzedaży albo umowę kompleksową, cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy do dnia 30 listopada 2022 roku.

Drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej w Polsce

MAP podaje, że wzrost kosztów wynikał z czynników niezależnych od wytwórców w szczególności wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 i węgla, a także zmniejszonych dostaw z krajowych kopalni, które zwiększyły dostawy dla odbiorców wrażliwych tj. dla gospodarstw domowych i małych lokalnych ciepłowni. Już obecnie z tego powodu spółki zawiązują rezerwy obniżające wynik za 2022 roku.

Jednocześnie projekt nie przewiduje odpowiednich rekompensat dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych do tej pory, dla których przedsiębiorstwo energetyczne zabezpieczyło już energię elektryczną, przede wszystkim w giełdowych kontraktach terminowych z dostawą na rok 2023.

Z uwagi na brak możliwości wypowiedzenia zawartych kontraktów giełdowych oraz ze względu na model rekompensat niepozwalający na odzyskanie kosztów zakupu energii poniesionych na rynku hurtowym, przedsiębiorstwa energetyczne wygenerują znaczne straty oraz odnotują negatywne przepływy pieniężne, które mogą doprowadzić do braku zdolności wykonywania zobowiązań i w konsekwencji do upadłości niektórych przedsiębiorstw energetycznych.

Oficjalny cel: zwiększenie ochrony gospodarstw domowych

Jak podawano wcześniej, celem przygotowanego projektu ustawy jest zwiększenie ochrony gospodarstw domowych, wprowadzenie ochrony dla podmiotów użyteczności publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw przed drastycznym wzrostem rachunków za energię elektryczną poprzez wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi przez sprzedawców energii.

Projektowane rozwiązania zakładają, że niezależnie od wzrostu cen na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się cenę maksymalną na poziomie: 785 zł/MWh w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz 693 zł/MWh w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

Jednocześnie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną mają zostać objęte rekompensatami. Projekt zakłada, że całkowite koszty ustawy związane z wypłatą rekompensat wyniosą 19,8 mld zł.