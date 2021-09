Musimy rozgonić demony, które rodzi brak wiedzy

Dziś potrzebne są gwarancje, że miejsca pracy będą zachowane i każdy, kto w tej chwili pracuje w energetyce konwencjonalnej, zachowa swoje miejsce pracy. Robimy wszystko co w naszej mocy, by tak było. Musimy rozgonić te demony, które rodzi brak wiedzy. Dla mnie priorytetowe są bezpieczeństwo naszych pracowników, krajowego systemu energetycznego, Tauron - mówi Artur Michałowski, p.o. prezesa Tauron Polska Energia. O przyszłości polskiej energetyki będziemy rozmawiać także w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, na który zapraszamy od 20 do 22 września.





Co dziś jest priorytetem polskiej energetyki i takich firm jak Tauron?



- Za nami 41. rocznica Porozumień Sierpniowych, których byłem uczestnikiem. To był ważny zryw wolnościowy zniewolonej Polski, ale bardzo istotne były postulaty, które wywalczyliśmy w tamtym czasie. Uważam, że z tej perspektywy to przyszłość naszych pracowników jest najważniejsza.



Firmy energetyczne, szczególnie w naszym kraju, są historycznie pod pewnym względem ofiarami technologii. Nie mieliśmy i nie mamy wpływu na to, że węgiel trafił nomen omen na czarną listę decydujących o europejskiej polityce klimatycznej. Reszta to znów historia. Zachód rozwijał przez dekady zeroemisyjną technologię jądrową, a dziś bez problemu wchodzi w Odnawialne Źródła Energii. My wciąż opieramy nasze wytwarzanie na surowcach pozyskiwanych w kraju.



Czyli dziś nikt nie zatrzyma transformacji energetycznej?



- Nikt nie powinien próbować tego robić, to byłoby nieodpowiedzialne. Temat prowadzony jest przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. W mojej ocenie wiele udało się już zrobić. Zarysowany został plan na najbliższe trzydzieści lat. Wypracowano umowę społeczną z górnictwem, zaawansowane są prace dotyczące umowy społecznej dla energetyki. Prowadzone są również prace związane z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.



W Tauronie od czerwca trwają prace analityczne, których celem jest wypracowania optymalnej koncepcji przeprowadzenia tego procesu. Opracowywane są rekomendacje w zakresie modelu realizacji funkcji wsparcia na rzecz spółki konsolidującej wytwórcze aktywa węglowe, tak by zapewnić działanie NABE w pełnym zakresie przewidzianym w programie rządowym, z uwzględnieniem prac remontowych i utrzymujących w gotowości aktywa węglowe.



Komisja Europejska nie pozostawia nam zresztą możliwości manewru. Kierunek zarysowany w Pakiecie Fit for 55 jest jasny, a do negocjacji pozostały jedynie ważne, ale poszczególne regulacje np. dotyczące paliwa przejściowego, czyli gazu.



To polityka, a jaka w tym wszystkim jest rola osób kierujących taką firmą jak Tauron?



- Uważam, że moją rolą jest przekonywanie zainteresowanych tym procesem do wprowadzania zmian stopniowo. Rewolucja jest niepotrzebna, kroczymy drogą ewolucji. Dwa kluczowe cele, które sobie stawiam to zagwarantowywanie bezpieczeństwa socjalnego pracowników oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.



Czy biznes, w tym Tauron mają jeszcze wpływ na przebieg tego procesu?



Zostaliśmy zaproszeni do rozmów i bierzemy aktywny udział w dyskusji dotyczącej tworzenia NABE i przyszłości energetyki. W proces ten zaangażowano również przedstawicieli strony społecznej. Ich głos jest bardzo ważny. Dziś potrzebne są gwarancje, że miejsca pracy będą zachowane i każdy, kto w tej chwili pracuje w energetyce konwencjonalnej, zachowa swoje miejsce pracy. Robimy wszystko co w naszej mocy, by tak było. Musimy rozgonić te demony, które rodzi brak wiedzy. Dla mnie priorytetowe są bezpieczeństwo naszych pracowników, krajowego systemu energetycznego, Tauron.



Musimy z jednej strony wykorzystać środki finansowe, by transformacja energetyczna stała się impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki.



W tej chwili, chyba największym bólem głowy, jest awaria bloku w Jaworznie?