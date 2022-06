Musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne do czasu powstania elektrowni jądrowych

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma być powołana do życia jeszcze w tym roku. - Musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju do momentu powstania elektrowni jądrowych. Dzięki NABE powstaną elektrownie wiatrowe na Bałtyku, ale nie zapominajmy o tym, że zapewnienie przez odnawialne źródła energii bezpieczeństwa energetycznego wspomagane jest wielkoskalowymi magazynami energii - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Plany przewidują, że NABE zostanie powołana do życia jeszcze w tym roku. Jak wyjaśnia prezes PGE Wojciech Dąbrowski, wydzielenie aktywów węglowych pozwoli grupom energetycznym skupić się na przyspieszeniu, dzięki kredytom, inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę przesyłową.

- Musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju do momentu powstania elektrowni jądrowych. Dzięki NABE powstaną elektrownie wiatrowe na Bałtyku, do których budowy niezbędne są fundusze, ale nie zapominajmy o tym, że zapewnienie przez odnawialne źródła energii bezpieczeństwa energetycznego - w pewnym tylko zakresie, bo nigdy nie zapewnią one bezpieczeństwa w pełni – wspomagane jest wielkoskalowymi magazynami energii. PGE realizuje w tym zakresie projekt znajdujący się na dość zaawansowanym etapie i wszystko wskazuje na to, że uda nam się zbudować pierwszy wielkoskalowy magazyn energii w Polsce – informuje Wojciech Dąbrowski.

Więcej mocy niż Bełchatów

Jak zwraca uwagę, PGE jest największym inwestorem OZE na Morzu Bałtyckim. Buduje wspólnie z duńską firmą Orsted farmy wiatrowe o mocy 2,5 GW, z których pierwsza energia popłynie już w 2026 roku.

- Moc 2,5 GW, stworzona w pierwszym etapie budowy, równa jest połowie mocy Bełchatowa, która jest największą elektrownią na węgiel brunatny w Europie i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne ok. 25 proc. mieszkańców Polski. Potem zamierzamy zbudować jeszcze gigawat mocy, aplikujemy także o kolejne koncesje na Morzu Bałtyckim. Docelowo chcemy mieć 7-8 GW, a więc półtora razy więcej niż dzisiaj ma elektrownia w Bełchatowie – zapowiada prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Podkreśla, że modernizacja sieci i źródeł wytwarzania sprawi, że energetyka - oprócz tego, że gwarantowała będzie bezpieczeństwo energetyczne - stanie się w przyszłości bardziej nowoczesna i niezawodna, następował będzie też rozwój dodatkowych usług.

- Jesteśmy po udanej, nowej emisji akcji, z której pozyskaliśmy 32 mld zł na nowe inwestycje. Połowa z tego w najbliższych dwóch latach będzie przeznaczona na modernizację sieci elektroenergetycznych, która jest naszym priorytetem. Dzięki temu dostawy energii do naszych odbiorców, w tym domów, będą bardziej niezawodne. Dodam, że przyłączamy rocznie ok. 60 tys. nowych klientów i za tym musi iść modernizacja systemu. Rozwój fotowoltaiki spowodował, że energia wysyłana jest w dwóch kierunkach: zarówno odbieramy od klienta energię, jak i mu ją przesyłamy. Wymaga to ogromnych nakładów. Mamy w tym zakresie plan, który konsekwentnie realizujemy – zapowiada prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Bezpieczeństwo energetyczne

Transformacja energetyczna jest niemożliwa bez Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) i uwolnienia kapitału, który jest dziś zamrożony w przemyśle węglowym – uważa prezes PGE Wojciech Dąbrowski. W jego opinii, NABE jest kluczowym elementem realizacji rządowego planu transformacji energetycznej.

- Polska energetyka znajduje się dzisiaj w fazie dynamicznej transformacji. Jednym z elementów tej transformacji jest powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w której będą skupione wszystkie aktywa wytwórcze zasilane węglem kamiennym i węglem brunatnym, po to aby przez najbliższe 20-25 lat zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. NABE będzie spółką prawa handlowego należącą w całości do Skarbu Państwa. W grupach energetycznych nie będzie już aktywów węglowych, dzięki czemu będą mogły one zaciągnąć kredyty na rozwój odnawialnych źródeł energii. Dzisiaj grupy energetyczne nie mogą się zadłużać, gdyż żaden bank na świecie nie chce pożyczać pieniędzy przedsiębiorstwom posiadającym aktywa węglowe – mówi Wojciech Dąbrowski. - Obecnie nadrzędnym celem jest utrzymanie polskiej energetyki w polskich rękach, dlatego niezbędne jest wydzielenie aktywów węglowych, aby dzięki kredytom móc zainwestować w odnawialne źródła energii - zaznacza.