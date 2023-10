Na dniach rozpoczęcie budowy portu offshorowego w Świnoujściu

- Za parę dni rozpoczynamy budowę portu offshorowego w Świnoujściu. Morską energetykę wiatrową, która jest istotna dla bezpieczeństwa energetycznego - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Marek Gróbarczyk podkreślił, że wpływy państwa z przeładunków w portach wynoszą 30 mld zł rocznie i rosną.

- Za parę dni rozpoczynamy budowę portu offshorowego, a więc morską energetykę wiatrową, która jest tak istotna dla bezpieczeństwa energetycznego - wyjaśnił w niedzielę w TVP1 wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

I dodał, że w Świnoujściu powstanie port offshorowy, który będzie pełnił „rolę niezwykle ważną, stamtąd rozpocznie się ekspansja w ramach energetyki wiatrowej”. W jego ocenie stwarza to alternatywę, jakiej nie było.

- Gdyby port nie powstał, trzeba byłoby korzystać z infrastruktury nie naszej, ale duńskiej, niemieckiej – zwrócił uwagę Marek Gróbarczyk.

Jak zaznaczył wiceminister, „inwestycje w infrastrukturę portową podnoszą konkurencyjność Polski, kosztem strony niemieckiej”. I dodał, że „w portach polskich przeładunki wzrastają, w portach niemieckich spadają”.

Co ważne, rozwój polskich portów daje „ogromny wpływ do budżetu państwa”. - Z samych podatków i ceł przynosi blisko 30 mld zł rocznie. To cały czas wzrasta, więc myślę, że jest o co walczyć – mówił Marek Gróbarczyk.