Na Dolnym Śląsku ma powstać 10 małych reaktorów jądrowych

List intencyjny dotyczący budowy elektrowni składającej się z 10 małych reaktorów jądrowych o łącznej mocy 200 MW podpisały 28 lipca Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, DB Energy i Last Energy Polska. Reaktory stanowiłyby źródło energii inwestycji zlokalizowanych na terenie Strefy.

Jak podkreślił w komunikacie rzecznik Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Stefan Augustyn, podpisane porozumienie to kontynuacja działań rozpoczętych na początku czerwca 2022 r. Wtedy - jak przypomniał - te same spółki podpisały protokół uzgodnień w zakresie rozwoju SMR (ang. Small Modular Reactors) na rzecz zakładów przemysłowych.

Cytowany w komunikacie prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek wskazał, że obecnie głośno jest o globalnych problemach z brakiem energii, a potencjalni inwestorzy mają coraz częściej utrudnienia z dostępnością energii i gazu w ilościach, których potrzebują. "Nowe rozwiązanie może pozwolić na bezpieczne, stabilne i bezemisyjne źródło energii dla fabryk zlokalizowanych na terenie Strefy. Robimy kolejny krok nie tylko w stronę zielonej energii, ale też wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego" - powiedział.

Amerykańska inwestycja w sektorze jądrowym

Last Energy jest amerykańskim inwestorem, deweloperem oraz operatorem małych modułowych elektrowni jądrowych. "W pełni skalowalna konstrukcja opracowana przez Last Energy zapewnia bezemisyjną i konkurencyjną cenowo energię, co umożliwia przyspieszenie procesu dekarbonizacji gospodarki" - podała w komunikacie LSSE.

Prezes Last Energy Polska Damian Jamroz podkreślił, że Polska jest jednym z pierwszych państw, w których Last Energy planuje wdrożyć opracowaną technologię SMR. "Cieszymy się, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wyraziła swoje zainteresowanie naszą technologią, a także chęć podpisania długoterminowego kontraktu na odbiór wyprodukowanej energii. Przed nami proces identyfikacji potencjalnych lokalizacji, a następnie potwierdzenie założeń projektowych" - wskazał.

Kompleksowa oferta Last Energy

Jak wyjaśniono, oferta Last Energy w zakresie SMR obejmuje cały proces inwestycyjny - od koncepcji projektowej, przez projekt, uzgodnienia, finansowanie, realizację, serwis, utrzymanie i produkcję energii dla klienta, po utylizację instalacji i paliwa, natomiast wrocławska spółka DB Energy zapewni integrację infrastruktury elektrowni i klientów końcowych.

"Jako jedni z pierwszych na świecie mamy szansę zastosować taką technologię u siebie. Widzimy ogromną szansę i szereg korzyści płynących z wdrożenia inwestycji, w tym m. in. osiągnięcie realnej zeroemisyjności, zwiększenie atrakcyjności oferowanych terenów inwestycyjnych czy zbudowanie przewagi konkurencyjnej Strefy i działających tu inwestorów" - dodał wiceprezes LSSE Ryszard Wawryniewicz.